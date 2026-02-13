Folk-zvijezda koju Hrvati obožavaju pozirala u bikiniju, samo su trakice držale sve na svom mjestu

Aleksandra Mladenović uživa u Dubaiju i ne skriva koliko joj godi luksuzni bijeg od svakodnevice. Fotografije u izazovnom bikiniju izazvale su pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama.

Folk-zvijezda Aleksandra Mladenović ovih dana puni baterije daleko od zimskih temperatura – i to na jednoj od najluksuznijih destinacija. Pjevačica uživa u Dubaiju, a prizorima s jahte raspametila je svoje pratitelje na društvenim mrežama.

Pozirala je nasmijana, okupana suncem i morem, a u prvom planu našao se izazovni crni bikini koji je jedva obuzdavao njezinu figuru.

Tanke trakice držale su sve na svom mjestu, dok je Aleksandra samouvjereno pozirala s prepoznatljivim hotelom Burj Al Arab u pozadini.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Emotivni istup princa Harryja, koji je završio u suzama: ''Nitko od vas ne bi trebao biti ovdje...''

Šešir širokog oboda, sunčane naočale i široki osmijeh dali su cijeloj priči dozu glamura, ali i bezbrižnosti.

Aleksandra Mladenović Foto: Instagram

Objava je u kratkom roku izazvala lavinu reakcija. Njezini pratitelji zatrpali su je komplimentima, a mnogi su se složili da nikad nije izgledala bolje.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Gdje su princeze dok im roditelji tonu sve dublje u skandalu s osuđenim pedofilom?

''Opa'', ''Wow'', ''Prekrasna - i stas i glas'', ''Posebna'', ''Goriš od ljepote'', ''Kao dijamant'', dio je komentara s Instagrama.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Jedan potez otuđenog Beckhamova sina i supruge nasmijao je čak i fotografe!

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Zanimljivosti Jeste li i vi na Dori uočili bivšeg natjecatelja Survivora? Gledateljicama nije promaknuo!

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate se Maje Šuput kao brinete? Fotka iz 2009. vratit će vas u neka druga vremena