Jeste li vidjeli sina Davora Bilmana? Njegova fotka odmah će privući pažnju mnogih!

Davor Bilman na Instagramu je podijelio simpatičan trenutak u kojem ga je sin Leo vozio na lokaciju, našalivši se kako mu je „vozač bio u noćnom izlasku i pravi se da mu se ne spava“, čime je nasmijao pratitelje.

Davor Bilman nasmijao je pratitelje na Instagramu simpatičnom objavom sa sinom Leom.

Član žirija našeg showa "Supertalent" i sudac u plesačkim natjecanjima podijelio je Instagram Story u kojem ga je Leo vozio u Sarajevo, a situaciju je iskoristio za malu šalu na njegov račun.

Uz snimku Lea za volanom napisao je: "Ono kad ti je vozač, nenadano bio u noćnom izlasku i pravi se da mu se ne spava", jasno dajući do znanja da je riječ o očinskom humoru.

U prvom kadru Bilman je raširio oči dok se Leo pokušava koncentrirati na cestu, iako su bili vidljivi znaci umora. U objavi je označio sina, a Instastoryji su nasmijali Bilanove pratitelje.

Član žirija "Supertalenta"je sina dobio u braku s prvom suprugom Vesnom, a poznato je i da je mladić išao na studij ekonomije. Očeve plesne korake ovaj mladić ipak nije slijedio.

"Za sada nije išao mojim plesnim stopama. Žao mi je zbog toga, no vjerujem da je za sve potrebno pravo vrijeme, pa se još uvijek nadam da će jednog dana otkriti čari plesa", ispričao je jednom prilikom.

Bilman je još jednom pokazao da, uz poslovne uspjehe, njeguje i opušten odnos sa sinom – te da mu obiteljski trenuci često završe na društvenim mrežama, na oduševljenje fanova.

