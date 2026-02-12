Tko će iz prve polufinalne večeri proći u finale Dore?

Dvanaest pjesama borit će se za prolazak dalje, no samo osam nastavlja natjecanje.

Večeras nas očekuje prvo polufinale Dore, glazbenog natjecanja na kojem Hrvatska bira svog predstavnika za Pjesmu Eurovizije.

Gledatelje ispred malih ekrana čeka 12 atraktivnih i raznolikih nastupa, a samo osmero izvođača izborit će mjesto u velikom finalu, a u anketi nam recite tko će proći u finale.

1. Lima Len – Raketa

2. Jasmina Makota – Higher

3. Ananda – Dora

4. Toni Sky – O ne!

5. Fran Uccellini – Ako bolje bude sutra

6. Ema Bubić – Vrijeme za nas

7. Noelle – Uninterrupted

8. Alen Đuras – From Ashes To Flame

9. Fenksta – Memento Mori

10. Cold Snap – Mucho Macho

11. ToMa – Ledina

12. LELEK – Andromeda

OVDJE saznajte kako glasati na Dori? U finalu je jedna stvar drugačija nego u polufinalnim večerima.

A OVDJE pročitajte koji će posebni gosti zapjevati na Dori, gledatelje čeka prava nostalgija.

