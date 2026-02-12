Tko će iz prve polufinalne večeri proći u finale Dore?

Dvanaest pjesama borit će se za prolazak dalje, no samo osam nastavlja natjecanje.
Gledatelje ispred malih ekrana čeka 12 atraktivnih i raznolikih nastupa, a samo osmero izvođača izborit će mjesto u velikom finalu, a u anketi nam recite tko će proći u finale.
1. Lima Len – Raketa
2. Jasmina Makota – Higher
3. Ananda – Dora
4. Toni Sky – O ne!
5. Fran Uccellini – Ako bolje bude sutra
6. Ema Bubić – Vrijeme za nas
7. Noelle – Uninterrupted
8. Alen Đuras – From Ashes To Flame
9. Fenksta – Memento Mori
10. Cold Snap – Mucho Macho
11. ToMa – Ledina
12. LELEK – Andromeda
OVDJE saznajte kako glasati na Dori? U finalu je jedna stvar drugačija nego u polufinalnim večerima.
A OVDJE pročitajte koji će posebni gosti zapjevati na Dori, gledatelje čeka prava nostalgija.
