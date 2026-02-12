Prijatelji zvijezde 'Dawson's Creeka' otkrili tužne detalje njegovih posljednjih dana

Prijatelji Jamesa Van Der Beeka otkrili su kako je posljednje tjedne proveo u hospiciju, okružen suprugom i šestero djece.
Glumac James Van Der Beek, najpoznatiji po ulozi Dawsona Leeryja u kultnoj seriji "Dawson's Creek", preminuo je u 48. godini nakon dvogodišnje borbe s rakom debelog crijeva. Tužnu vijest potvrdila je njegova obitelj, a prijatelji su sada progovorili o njegovim posljednjim danima.
Prema izvorima bliskima glumcu, Van Der Beek je posljednje tjedne proveo u hospiciju, gdje je bio izrazito slab.
"Bio je jako mršav kada je preminuo. Većinom je bio u krevetu jer nije imao snage, a prestao je i jesti", otkrio je izvor za strane medije. Iako je u javnosti zadržavao optimizam, navodno je bio svjestan da mu ponestaje vremena.
James Van Der Beek - 2 Foto: Profimedia
James Van Der Beek Foto: Profimedia
James Van Der Beek, Kimberly Van Der Beek Foto: Profimedia
Unatoč teškom zdravstvenom stanju, uz njega su do posljednjeg trenutka bili supruga Kimberly i njihovo šestero djece – Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn i Jeremiah. Obitelj je posljednjih godina živjela povučenim životom na ranču u blizini Austina u Teksasu, nakon što su 2020. napustili Los Angeles.
James Van Der Beek Foto: Profimedia
James Van Der Beek Foto: Profimedia
Michelle Williams, James Van Der Beek Foto: Profimedia
Drugi izvor tvrdi kako je glumac u završnici života želio samo mir. Liječnici su mu, navodno, već neko vrijeme govorili da je bolest agresivna i da su mogućnosti liječenja iscrpljene.
Samo nekoliko tjedana prije smrti, Van Der Beek podijelio je na društvenim mrežama poruku o novim počecima, ističući kako vjeruje da pravo vrijeme za promjene dolazi u proljeće, a ne usred zime. Njegove riječi danas imaju još snažniji odjek među obožavateljima koji se opraštaju od glumca.
James Van Der Beek - 7 Foto: Profimedia
James Van Der Beek, Katie Holmes Foto: Profimedia
U međuvremenu je pokrenuta i humanitarna inicijativa, a u samo 24 sata prikupljeno je više od milijun dolara. Među donatorima su i brojne slavne osobe, uključujući Zoe Saldanu. Više o tome pročitajte OVDJE.
Službena stranica objavila je posvetu glumcu, o čemu više pročitajte OVDJE.
