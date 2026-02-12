Jelena Rozga emotivnim videom obilježila važnu obljetnicu: ''Znala sam da srce ne griješi!''

Rozga je s pratiteljima podijelila uspomene na razdoblje koje je oblikovalo njezinu karijeru.

Naša glazbenica Jelena Rozga obilježila je obljetnicu – 15 godina od svog prvog velikog koncerta.

Naime, na Instagramu je objavila video i kroz emotivnu objavu vratila se u razdoblje koje je obilježilo početak njezine samostalne karijere.

''Prije 15 godina stajala sam na pozornici svog prvog velikog koncerta, s više treme nego hrabrosti i s više snova nego iskustva. Nisam znala što me čeka, ali znala sam da srce nikad ne griješi'', napisala je.

Jelena Rozga - 5 Foto: David Jerkovic/Pixsell

''Danas, 15 godina kasnije, još uvijek stojim na istoj pozornici – samo s više pjesama, više uspomena i beskrajno više zahvalnosti. Hvala svima koji ste bili dio tog prvog koraka i svih koji su slijedili. Bez vas, nijedan refren ne bi imao isti zvuk. Volim vas'', dodala je.

Jelena Rozga Foto: Instagram

Komentari ispod njezine objave nizali su se jedan za drugim, a javila joj se i Nina Badrić.

''Sve zasluženo trudom i radom'', ''Zauvijek'', ''Hvala tebi srećo moja na svemu'', ''Sve si zaslužila'', ''Diva'', ''Najbolja'', ''Ponosni'', ''Uvijek svoja, čestitam i za puno godina, pjesama i stihova još'', ''Svaka čast'', dio je komentara s društvenih mreža.

Jelena Rozga - 5 Foto: Armin Durgut/Pixsell

