Frano Ridjan: ''Supertalent je dokaz da televizija još nije na izdisaju!''

Spektakl, emocije, suze, smijeh i ovacije tisuća ljudi – dvanaesta sezona Supertalenta pokazala je zašto ovaj format i dalje drži publiku prikovanom uz male ekrane. Nominacija za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisije godine samo je dodatna potvrda da je riječ o projektu koji nadilazi klasični televizijski show. O sezoni koja je ispisala novo poglavlje domaće produkcije, ali i o svemu što se događa iza kulisa, razgovarali smo s voditeljem Franom Ridjanom.

Nominacija za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisije godine još je jedna potvrda da je Supertalent odavno prerastao okvire klasičnog televizijskog formata. Dvanaesta sezona donijela je spektakl u Areni, novu razinu produkcije i energiju kakvu domaća televizija dosad nije vidjela. No, koliko nagrade, gledanost i velike dvorane zapravo znače u priči koja traje već godinama?

Frano Ridjan, dugogodišnje zaštitno lice showa, na to gleda iz šire perspektive.

''Emisija je svjetski televizijski fenomen jer može trajati vječno. Svake godine bi netko htio postati supertalent, tako da mislim da ovakav format neće zaista nikada zastarjeti. To je njegova najveća snaga. Nominacije i nagrade dođu i prođu, nemaju veliko značenje, gledanost je stvar metrike i određenih faktora, a Arena jedan lijepi izuzetak na tom putovanju. Zaključak, Supertalent je dokaz da televizija još nije na izdisaju!''.

Upravo je dvanaesta sezona podigla ljestvicu više nego ikada prije. Selidba u Arenu i produkcijski iskorak donijeli su novu dimenziju emisiji, ali i voditelju koji je navikao na studijske uvjete. Kako je taj veliki korak izgledao iz njegove perspektive?

Frano Ridjan Foto: Tomislav Jeffrey Jemric

Frano Ridjan - 3 Foto: Nova TV

''Meni je osobno bilo sjajno jer sam imao prilike početi zagrijavati publiku 45 minuta prije početka TV prijenosa. Nova lokacija i nešto što do sada Nova TV nije imala prilike raditi, donijelo je posebnu energiju cijelom timu. Taj iskorak donio mi je priliku da radim ono što najviše volim, animirati publiku uživo. Tremu nisam imao, jer nemam zašto imati tremu. Pa ja sam s ljudima koji me primaju u svoj dnevni boravak. Mi smo si kao proširena obitelj''.

Iako bi mnogi rekli da je razlika između studija i Arene golema, Ridjan tvrdi da se za njega suštinski nije promijenilo mnogo – barem ne u onome što je najvažnije.

''Meni se osobno ne razlikuje jer volim kontakt s publikom. Možda je razlika na van što u studijskim emisijama taj kontakt manje koristimo, a ovdje je bilo suprotno, pa sam baš uživao. Jako volim nepredviđene situacije i taj izlazak iz kontroliranih uvjeta mi je baš trebao. Ovim poslom bavim se već 27 godina, tako da je razlika samo u tome imaš li klimu ili ne'', odgovorio nam je u svom stilu.

Kao voditelj, Frano je često prva osoba koju kandidati susreću prije izlaska na veliku pozornicu, ali i ona koja ih dočeka nakon nastupa. Ipak, zasluge za sigurnost i podršku natjecateljima ne pripisuje sebi.

''Naprotiv, oni se susreću s puno više bitnijih ljudi od nas voditelja. To su sjajni ljudi iz produkcije koje ne vidite na ekranima, a da njih nema, naši kandidati ne bi mogli pokazati niti djelić onoga što mogu. Ja sam jedino primijetio da je kandidatima ugodnije kad ih pozdravim na njihovom jeziku ako su stranci, nekad im treba zagrljaj ili običan naklon i to je to'', kaže nam.

Iza svjetala pozornice kriju se i trenuci koji publici ostaju nevidljivi, a voditelju posebno dragocjeni. Jedan takav dogodio se upravo ove sezone.

Igor Mešin, Frano Ridjan Foto: Marko Seper/Pixsell

''Naravno. Moje dame iz šminke su me pozvale i posebno počastile jer su rekle da postoje pojedinci koji čine razliku. To mi puno znači i jako sam sretan kad su kolege zadovoljne u mom društvu''.

Supertalent je poznat po nepredvidivim situacijama, snažnim emocijama i trenucima koji se ne mogu napisati u scenariju. Upravo u takvim okolnostima Ridjan, priznaje, najviše uživa.

''Odgovornost je nešto što bismo mi profesionalci trebali osjećati uvijek, pa to ne bih isticao uopće. Jer čovjek koji je neodgovoran, nema što tražiti u našem poslu. To je timski rad, tvoja neodgovornost ugrožava sve što drugi kolege naprave. Nedopustiva je. Osobno živim za neskriptirane i nepredvidive situacije. U njima se osjećam najbolje jer na muci se poznaju junaci, a ja sam oduvijek sanjao biti heroj ulice'', govori nam.

No može li se uopće pripremiti za emocije kandidata, spontane reakcije i iznenađenja uživo?

Frano Ridjan - 4 Foto: Nova TV

''Pripremam se svakodnevno cijelu karijeru. Nepredvidive i neplanirane situacije su najljudskiji mogući oblik televizijskog posla. Mislim da je za to samo bitna iskrena reakcija, kakva godi bila. Samo da nije nikome na štetu''.

Na kraju, kada bi cijelu dvanaestu sezonu morao sažeti u samo jednu riječ, Frano ne dvoji.

''Show!'', zaključio je.

Nova TV ušla je u utrku za medijsku nagradu Večernjakova ruža s čak tri nominacije. Predstavnici Nove TV nominirani su u kategorijama TV osoba godine, TV emisija godine i glumačko ostvarenje godine, čime je još jednom potvrđena snaga i kvaliteta programa te domaće produkcije.

U kategoriji TV osoba godine nominirana je Ema Branica (RUZA2025 12), reporterka i voditeljica emisije Provjereno.

Frano Ridjan Foto: Nova TV

U kategoriji TV emisije godine nominiran je Supertalent (RUZA2025 33), najgledanija zabavna emisija koja već godinama okuplja gledatelje pred malim ekranima.

Ksenija Pajić (RUZA2025 53), jedna od najcjenjenijih i najtalentiranijih hrvatskih glumica, nominirana je za Večernjakovu ružu u kategoriji Glumačko ostvarenje godine.