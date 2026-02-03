Martina Tomčić o sezoni koja je podigla Supertalent na novu razinu: ''Arena bi trebala postati tradicija''

Dugogodišnja članica žirija Supertalenta, Martina Tomčić, već godinama publiku osvaja stručnošću i iskrenim emocijama, koje ne skriva ni pred kamerama. U sezoni koja je donijela povijesno finale u Areni Zagreb i novu nominaciju za Večernjakovu ružu, Supertalent je još jednom potvrdio status jednog od najgledanijih i najvoljenijih televizijskih formata. O doživljaju nominacije, odgovornosti koju nosi uloga u žiriju, emotivnim trenucima koji ostaju iza reflektora te očekivanjima od budućih sezona Martina Tomčić govori za naš portal.

Nominacija Supertalenta za Večernjakovu ružu u kategoriji TV emisije godine snažno je odjeknula, osobito nakon svih godina provedenih u žiriju. Takva priznanja nose i osobnu težinu, ali i osjećaj zajedništva cijelog tima koji stoji iza emisije.

''Uvijek su i nominacije i nagrade potvrda da jedan ogroman tim ljudi radi dobru stvar. Odnosno da publika prepoznaje naš rad, a da mi s druge strane znamo prepoznati što našoj publici treba.''

Posebno poglavlje dvanaeste sezone bilo je veliko finale u Areni Zagreb, koje je Supertalent podiglo na sasvim novu razinu. Energija publike bila je snažna, ali doživljaj iz žirija ipak ima svoju specifičnu perspektivu.

Martina Tomčić Foto: Nova TV

''Nisam imala velika očekivanja jer je energija velike mase ljudi iza nas nešto što mi zapravo ne vidimo, nego samo osjećamo. Naravno, atmosfera je bila veličanstvena, no posao koji radimo, barem ja, uvijek doživljavam na sličan način: moj fokus su prije svega kandidati.''

Iskustvo takvog finala ostavilo je snažan dojam i otvorilo pitanje može li Arena postati novo, prepoznatljivo mjesto završnice Supertalenta.

''Apsolutno i nadam se da će finale u Areni Zagreb postati tradicija Supertalenta Hrvatska'', kaže Martina.

Iako je Zlatni gumb Nicolasa Ypilu bio jedan od najupečatljivijih trenutaka sezone, bilo je i drugih nastupa koji su ostavili dubok trag.

Martina Tomčić Foto: Nova TV

''Nekolicina nastupa me zaista dotaknula i impresionirala, ne samo zlatni gumb. Zlatni gumb je uvijek onaj jedan trenutak kada se potpuno oduševiš, ali katkad i pomisliš: 'Možda neću vidjeti ništa bolje od toga' ili 'Žao mi je što nisam stisnula zlatni gumb ranije'. Iskreno, zlatni gumb me malo čini nervoznom i stvara mi pritisak. Zato mogu reći da je u prošloj sezoni bilo barem pet ili šest nastupa koji su me baš, baš impresionirali.''

U komentarima koje daje kandidatima često se osjeća i iskrena podrška, čak i kada rezultat nije prolaz dalje. Upravo taj ljudski pristup mnogima ostaje jednako važan kao i sama ocjena.

''Mislim da je najvažnije da kandidati dobiju realnu i relevantnu povratnu informaciju, bez obzira na to je li ona ono što su očekivali ili ne. Važno je biti pristojan jer smo u javnom, medijskom prostoru. Adrenalin, emocije i okolnosti često učine svoje, pa ponekad ne možemo dati sto posto sebe. Upravo zato osjećam veliku odgovornost da kandidatima damo povratnu informaciju s kojom mogu nešto dalje raditi i rasti'', kaže Martina.

Martina Tomčić Foto: Nova TV

Naravno, nije uvijek lako ostati potpuno objektivan, osobito kada se na pozornici isprepletu snažne emocije i teške životne priče.

''Zapravo da. Jako sam slaba na djecu i na teške osobne priče. S druge strane, svi kandidati dolaze dobrovoljno i imaju svoju osobnu motivaciju zašto se žele javno izložiti. To podržavam, ali da mi je ponekad teško – jest. I ne trudim se to sakriti.''

Svijest da jedan komentar izrečen na audiciji može nekoga pratiti cijeli život dodatno pojačava odgovornost u ulozi članice žirija.

'Da, razmišljam. Ponekad me te misli muče, pa si uzmem više vremena i kolege me znaju zadirkivati zbog mojih 'monologa'. Upravo zato se trudim biti jasna i dati poruku s kojom kandidati mogu nešto dalje u životu započeti.''

Unatoč svemu, uloga u žiriju Supertalenta nosi i posebnu vrstu ispunjenja, koja se teško može usporediti s bilo čim drugim.

''To je kombinacija zabave koju nosi sam žiri, energije između nas četvero koja je vrlo živopisna i jedinstvena, ali i privilegija da budem dio posebnih emotivnih trenutaka. Smatram se privilegiranom što mogu kandidatima iznijeti svoj stav i mišljenje o njihovim talentima i nastupima.''

Martina Tomčić, supertalent Foto: Nova TV

Nakon intenzivnih dana snimanja važno je pronaći način za povratak ravnoteže i mira.

''Spavanje i kućna atmosfera'', otkriva nam.

A kada je riječ o budućnosti Supertalenta, raznolikost ostaje najveća vrijednost – upravo ona koja uvijek iznova iznenadi.

''Nikad se ne bunim protiv puno plesa ni protiv sjajnih pjevača. Veseli me i kad se pojave točke koje mi u startu izazovu skepsu, a onda me potpuno demantiraju. Sve od navedenog je i više nego dobrodošlo'', zaključila je Martina.

Martina Tomčić, supertalent Foto: Nova TV

Za Martinu Tomčić Supertalent nije samo televizijski format, već prostor u kojem se susreću talent, emocija i velika odgovornost. Iza svake nominacije, velikog finala i sjajnog nastupa stoji timski rad, ali i svijest da izgovorena riječ može imati dugotrajan utjecaj na nečiji život. Upravo ta kombinacija profesionalnosti, iskrenosti i ljudskog pristupa ono je što Supertalent čini relevantnim, a Martinu Tomčić jednom od njegovih najprepoznatljivijih i najvažnijih figura.

