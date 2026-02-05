Naizgled nevina haljina najpoznatije plavuše skrivala je neočekivano iznenađenje!

Margot Robbie na promociji filma je zablistala u cvjetnoj haljini s crvenim halterima koji su ukrali svu pažnju.
Margot Robbie ponovno je dokazala zašto slovi za jednu od najbolje odjevenih glumica današnjice.3 vijesti o kojima se priča "Ako ne znaš..." Vedrana Rudan oglasila se o dočeku rukometaša, njezina objava izazvala je salve komentara! ''zaslužila je'' Zlatan Ibrahimović majci kupio stan u Hrvatskoj: ''Od mene nikad ništa nije tražila...'' uhvaćeni zajedno Naš najzgodniji rukometaš u vezi je s lijepom Riječankom koja je dobro poznata u svijetu sporta
Na promociji filma "Wuthering Heights", u kojem glumi s Jacobom Elordijem, pojavila se u modnom izdanju koje je odmah postalo glavna tema – elegantnom, ali provokativnom outfitu u kojem su halteri bili u prvom planu.
Margot Robbie - 6 Foto: Profimedia
Margot Robbie - 5 Foto: Profimedia
Glumica je pozirala na crvenom tepihu u dugom kaputu-haljini svijetlozelene boje s romantičnim cvjetnim uzorkom. Model je naglašavao njezinu figuru zahvaljujući uskom kroju i dubokom izrezu, dok su bogati detalji od perja na ramenima i rukavima dodatno pojačali dramatičnost cijelog looka.
Margot Robbie - 3 Foto: Profimedia
Margot Robbie - 4 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Thompson rasprodao koncert u rekordnom roku, novi datum već je spreman!
Ispod haljine jasno su se isticali crveni halteri, koji su davali dozu odvažnosti i senzualnosti inače nježnom, vintage inspiriranom stylingu. Upravo su halteri bili detalj koji je privukao najviše pažnje fotografa i modnih komentatora.
Margot Robbie - 1 Foto: Profimedia
Margot je outfit upotpunila jednostavnom frizurom s razdjeljkom po sredini i lagano skupljenom kosom, dok je make-up ostao suptilan – s naglaskom na besprijekoran ten i prirodne tonove. Uz nju se na događanju pojavio i njezin partner, koji je kontrastirao njezinoj romantičnoj kombinaciji u upečatljivoj crvenoj jakni.
Cjelokupni dojam bio je spoj klasične elegancije i modernog provokativnog twist-a, a Margot Robbie još je jednom pokazala da se ne boji pomaknuti granice – čak ni na crvenom tepihu.
Na jednoj od premijera je nosila i kontroverznu ogrlicu. Više o tome pročitajte OVDJE.
Nedavno je postala majka, a više o tome pročitajte OVDJE.
1/16 >> Pogledaji ovu galeriju +11 Celebrity Više nije tajna: Srpski mediji otkrili kako izgleda otac sina folk-zvijezde!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Nije mogao dočekati: Franka podijelila dirljiv obiteljski trenutak povodom Ćorlukina rođendana!
Pogledaji ovo Zanimljivosti Što će biti s bizarnom oporukom modnog mogula? Mnogi ne vjeruju kome je sve ostavio
Pogledaji ovo Celebrity Majka hrvatskih Kardashiana imala je prometnu! Na Instagramu je otkrila što se dogodilo