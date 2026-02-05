Naizgled nevina haljina najpoznatije plavuše skrivala je neočekivano iznenađenje!

Margot Robbie na promociji filma je zablistala u cvjetnoj haljini s crvenim halterima koji su ukrali svu pažnju.

Margot Robbie ponovno je dokazala zašto slovi za jednu od najbolje odjevenih glumica današnjice.

Na promociji filma "Wuthering Heights", u kojem glumi s Jacobom Elordijem, pojavila se u modnom izdanju koje je odmah postalo glavna tema – elegantnom, ali provokativnom outfitu u kojem su halteri bili u prvom planu.

Margot Robbie - 6 Foto: Profimedia

Margot Robbie - 5 Foto: Profimedia

Glumica je pozirala na crvenom tepihu u dugom kaputu-haljini svijetlozelene boje s romantičnim cvjetnim uzorkom. Model je naglašavao njezinu figuru zahvaljujući uskom kroju i dubokom izrezu, dok su bogati detalji od perja na ramenima i rukavima dodatno pojačali dramatičnost cijelog looka.

Margot Robbie - 3 Foto: Profimedia

Margot Robbie - 4 Foto: Profimedia

Ispod haljine jasno su se isticali crveni halteri, koji su davali dozu odvažnosti i senzualnosti inače nježnom, vintage inspiriranom stylingu. Upravo su halteri bili detalj koji je privukao najviše pažnje fotografa i modnih komentatora.

Margot Robbie - 1 Foto: Profimedia

Margot je outfit upotpunila jednostavnom frizurom s razdjeljkom po sredini i lagano skupljenom kosom, dok je make-up ostao suptilan – s naglaskom na besprijekoran ten i prirodne tonove. Uz nju se na događanju pojavio i njezin partner, koji je kontrastirao njezinoj romantičnoj kombinaciji u upečatljivoj crvenoj jakni.

Cjelokupni dojam bio je spoj klasične elegancije i modernog provokativnog twist-a, a Margot Robbie još je jednom pokazala da se ne boji pomaknuti granice – čak ni na crvenom tepihu.

Na jednoj od premijera je nosila i kontroverznu ogrlicu. Više o tome pročitajte OVDJE.

Nedavno je postala majka, a više o tome pročitajte OVDJE.

