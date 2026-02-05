Jeste li već zapjevali stihove koji su postali viralni hit? Pjesma iz hit-filma osvojila je internet!

Film "Svadba" u kratkom je roku oborio sve rekorde, a tome je pridonijela i glazba koja je osvojila društvene mreže.

U samo dvanaest dana, film "Svadba" srušio je sve rekorde i postao najgledaniji film svih vremena.

Ono što daje posebnu čar ljubavnoj priči Hrvatice i Srbina te odnosima njihovih kaotičnih obitelji ususret vjenčanju jest i glazba, koja oslikava tipičnu atmosferu svatova na ovim prostorima, bilo da se radi o narodnjacima, trapu ili drugim žanrovima.

Jeste li već gledali ''Svadbu''? Da

Ne, ni neću

Ne, ali hoću Da

Ne, ni neću

Ne, ali hoću Ukupno glasova:

Svadba Foto: In Magazin

Svadba - 2 Foto: Ivan Buvinić/PR

Svadba - 1 Foto: Ivan Buvinić/PR

Premda su neke zamišljene kao parodija svega što možemo čuti na svadbama, zahvaljujući društvenim mrežama i komentarima publike zaživjele su i izvan filma, a jedna od njih je i pjesma "Crvena kola". Nju u pjesmi izvode Milanče - Težak život, kojeg tumači Denis Murić, Jelena (Nevena Nerandžić) i Mladi gangster (Marko Miljković).

Jeste li čuli za pjesmu "Crvena kola"? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

"Crvena kola, suknja do pola, Moet sa stola, voli me do bola. Crvena kola, suknja do pola, Emil Zola, skačemo sa mola", stihovi su pjesme koja je nasmijala publiku i brzo osvojila društvene mreže.

Galerija 15 15 15 15 15

Premijera filma ''Svadba'' Foto: PR

Premijera filma ''Svadba'' - 6 Foto: PR

In Magazin: Svadba - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Kako je došlo do ove pjesme? Nakon što su Nebojša Dimitrijević i Marija Lončarić došli na otok s obiteljima kako bi se vjenčali, kao iznenađenje je stigla i Nebojšina bivša djevojka Jelena s kojom se oženio u Las Vegasu, uz samo jedan zahtjev - da postane pjevačica, što joj Gaga (Anđelka Stević Žugić) obećala kako će riješiti.

Osim "Crvena kola", društvenim mrežama se širi i isječak iz filma u kojima gosti plešu na pjesmu "Ganga i rera".

O uspjehu filma razgovarali smo i s Lindom Begonjom, a cijeli intervju pročitate OVDJE.

