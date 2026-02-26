Evo kako izgledaju Thompsonove tri kćeri, prvi je ovo izlazak blizanki Katarine i Cvite!

Kćeri Marka Perkovića Thompsona ponovno su privukle veliku pozornost javnosti.

U Domu hrvatske vojske u Lori u Splitu održana je svečana premijera filma ''Diva'', povijesno-biografske priče redatelja Branka Perića o Divi Grabovčevoj.

U središtu pozornosti bila je Diva Marija Perković, kći Marka Perkovića Thompsona, koja u filmu tumači glumi pastiricu iz Duvna, prijateljicu Dive Grabovčeve. Glavnu ulogu Dive Grabovčeve igra glumica Ornela Vištica.

Foto: Sasa Buric / CROPIX

Za ovu posebnu večer odabrala je elegantnu tamnocrvenu haljinu s efektnim drapiranim detaljima, a njezin glamurozni izgled, valovita kosa i upečatljiv crveni ruž, dodatno su naglasili svečanu atmosferu premijere.

Foto: Sasa Buric / CROPIX

Podršku su joj pružile najbliže osobe. Na premijeri su bile njezine sestre, 15-godišnje blizanke Katarina i Cvita, kao i majka Sandra Perković. Bio je ovo ujedno i prvi javni izlazak blizanki.

Foto: Sasa Buric / CROPIX

Foto: Sasa Buric / CROPIX

Film ''Diva'' donosi priču o Divi Grabovčevoj, povijesnoj ličnosti čija je sudbina duboko ukorijenjena u hrvatskoj tradiciji i baštini. Riječ je o zahtjevnoj i emocionalnoj ulozi, a splitska publika nagradila je filmsku ekipu dugim pljeskom.

Foto: Matija Vuica/Instagram

Velik odaziv publike još je jednom potvrdio interes za domaće povijesne teme na velikom platnu, ali i znatiželju oko prvog većeg filmskog projekta mlade Dive Marije Perković.

Osim tri kćeri, Marko i Sandra imaju i dva sina, Antu Mihaela i Šimuna.

Foto: Ivo Cagalj/Pixsell

Podsjetimo, u srpnju 2022. doznalo se da je sinu Sandre Perković i Marka Perkovića Thompsona, Anti Mihaelu, pozlilo i da je iz Splita hitno prebačen u Zagreb.

Iako se o njegovu zdravstvenu stanju danas ne zna ništa, Thompson je nakon toga prestao nastupati, ali ga je upravo sinova želja za njegovim povratkom na scenu motivirala da se vrati koncertima. Više čitajte OVDJE.

