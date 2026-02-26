Severina podijelila fotke s rođendana sina, svi se dive koliko je već velik!

U domu Severine Vučković ovih dana slavilo se na veliko, čak tri posebna povoda okupila su obitelj i najbliže u toploj, ali slatkoj rođendanskoj atmosferi.
U domu Severine Vučković ovih je dana bilo posebno veselo. Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila fotografije s intimne proslave na kojoj su se slavila čak tri važna povoda — 14. rođendan sina Aleksandra, prvi rođendan njezinog psića Miše te rođendan dugogodišnjeg menadžera Tomice.3 vijesti o kojima se priča uživaju! Sve glasnija šuškanja o romansi poznatog šarmera s muškarcem, uhvaćeni su novi bliski prizori urnebes Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...'' čestitke! Slavlje u domu Livajinih: Emotivna objava supruge Iris otkrila je veseli povod
Severina je pokazala raskošne i elegantne torte posebno izrađene za svakog slavljenika.
''Sretan rođendan velikom dečku!'', ''Kao da si ga jučer držala u naručju...'', ''Mamina slika i prilika, divni'', ''Zdravi i veseli bili'', čestitaju pratitelji u komentarima.
Severina na Instagramu Foto: Instagram
Pogledaji ovo Nekad i sad Legendarni Faruk nakon dugo vremena obratio se javnosti, prošao je kroz teško razdoblje
''Četrnaest godina… otkako si prvi put udahnuo, a ja prvi put shvatila koliko srce može voljeti. Prošla sam kroz oluje samo da bih te zagrlila i kroz tišine u kojima je samo tvoje ime odzvanjalo. I sve bih ponovno. Kada je nastala ova pjesma, ti nisi poznavao svijet tako dobro kao ja... I nadam se da nikad nećeš… Sretan ti 14. rođendan, sine moj...'' napisala je emotivna Severina na sinov rođendan, a podijelila je i dirljiv video. Pogledajte ga OVDJE.
Za rođendan je posebno sredila i psića.
Severinin psić Foto: Instagram
Galerija 13 13 13 13 13
Pogledaji ovo Zanimljivosti Karizmatični ljepotan nekad je bio odvjetnik, a njegovu vezu s fatalnom novinarkom pratila je cijela zemlja
1/6 >> Pogledaji ovu galeriju +1 Zanimljivosti Opasan u kavezu, neodoljiv izvan njega: Tko je mladi borac o kojem svi pričaju?
1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Znate li čija je ovo kći? Tata joj je bivši dinamovac, a mama jedna od najvećih domaćih zvijezda