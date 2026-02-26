Severina podijelila fotke s rođendana sina, svi se dive koliko je već velik!

U domu Severine Vučković ovih dana slavilo se na veliko, čak tri posebna povoda okupila su obitelj i najbliže u toploj, ali slatkoj rođendanskoj atmosferi.

U domu Severine Vučković ovih je dana bilo posebno veselo. Pjevačica je na društvenim mrežama podijelila fotografije s intimne proslave na kojoj su se slavila čak tri važna povoda — 14. rođendan sina Aleksandra, prvi rođendan njezinog psića Miše te rođendan dugogodišnjeg menadžera Tomice.

Severina je pokazala raskošne i elegantne torte posebno izrađene za svakog slavljenika.

''Sretan rođendan velikom dečku!'', ''Kao da si ga jučer držala u naručju...'', ''Mamina slika i prilika, divni'', ''Zdravi i veseli bili'', čestitaju pratitelji u komentarima.

''Četrnaest godina… otkako si prvi put udahnuo, a ja prvi put shvatila koliko srce može voljeti. Prošla sam kroz oluje samo da bih te zagrlila i kroz tišine u kojima je samo tvoje ime odzvanjalo. I sve bih ponovno. Kada je nastala ova pjesma, ti nisi poznavao svijet tako dobro kao ja... I nadam se da nikad nećeš… Sretan ti 14. rođendan, sine moj...'' napisala je emotivna Severina na sinov rođendan, a podijelila je i dirljiv video. Pogledajte ga OVDJE.

Za rođendan je posebno sredila i psića.

