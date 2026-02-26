Šime se našalio na račun Maje Šuput: Ova fotka iz Pariza sve je nasmijala

Jedna simpatična šala zasjenila je sve ostalo, Šime Elez i Maja Šuput iz Pariza su podijelili fotografije.
Šime Elez na društvenim mrežama podijelio je niz fotografija iz Pariza, a društvo mu je pravila Maja Šuput. Poznati dvojac pozirao je ispred raskošnih vrtova i u impresivnim dvoranama slavnog francuskog dvorca, a njihova objava odmah je privukla pažnju pratitelja.
Na fotografijama se vidi kako uživaju u šetnji vrtovima, poziraju u elegantnim interijerima prepunim lustera i zlatnih detalja, ali i snimaju opuštene selfieje s pogledom na spektakularan krajolik.
Maja Šuput i Šime Elez u Parizu - 2 Foto: Instagram
Maja Šuput i Šime Elez u Parizu - 1 Foto: Instagram
Maja je za ovu prigodu odabrala tamnu kombinaciju uz upečatljivu bijelu bundu, dok je Šime nosio kožnu jaknu s detaljima koji su dodatno naglasili njegov ležerni stil.
Ipak, jedna fotografija posebno je nasmijala njihove fanove. Šime se našalio s Majinom visinom pa je kadar snimio iz neuobičajene perspektive – odozgo, čime je dodatno naglasio razliku u visini između njih. Maja je gledala ravno u kameru, dok je Šime u prvi plan ubacio svoju nogu i dio jakne, stvarajući simpatičan i pomalo duhovit efekt.
Maja Šuput i Šime Elez u Parizu - 3 Foto: Instagram
Šimu je po povratku iz Pariza dočekalo i urnebesno iznenađenje, o čemu se radi pogledajte OVDJE.
Kakve je fotografije iz Pariza podijelila Maja pogledajte OVDJE.
