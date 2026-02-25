Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...''

Nakon romantičnih trenutaka u Parizu s Majom Šuput, Šime Elez nakon povratka kući doživio je neočekivanu avanturu, koja je nasmijala njegove pratitelje na društvenim mrežama.
Naime, Šime je za povratak odlučio rezervirati prijevoz putem popularne aplikacije BlaBlaCar. No u cijelom procesu napravio je jednu, pokazalo se, ključnu pogrešku – nije provjerio o kakvom je vozilu riječ.
Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: Instagram
Kada je stigao na dogovoreno mjesto susreta, umjesto klasičnog osobnog automobila dočekalo ga je – teretno vozilo.
Simpatičnu situaciju odmah je podijelio na svom profilu na Instagramu. Na fotografiji se vidi kako se, uz osmijeh, penje u veliki kamion parkiran pokraj ulaza na autocestu, dok je vani već pao mrak. Uz objavu je duhovito napisao:
"Kad u zadnji moment rezerviraš BlaBla caru ne provjeriš auto, pa te kralj skupi sa Scaniom.... Vozi Miško."
Šime Elez na Instagramu Foto: Instagram
Njegova spontana i iskrena reakcija nasmijala je brojne pratitelje.
Nakon romantičnih kadrova iz Pariza ta neočekivana avantura na autocesti pokazala je da Šimi ni povratak kući ne može proći bez doze zabave – čak i kada umjesto suvozačkog sjedala završi u kabini kamiona.
Fotografije iz Pariza pogledajte OVDJE.
Maja Šuput i Šime Elez - 7 Foto: Maja Šuput/Instagram
