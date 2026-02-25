Šime Elez nakon Pariza s Majom Šuput doživio neočekivano iznenađenje: ''Kad ne provjeriš...''

Nakon romantičnih trenutaka u Parizu s Majom Šuput, Šime Elez nakon povratka kući doživio je neočekivanu avanturu, koja je nasmijala njegove pratitelje na društvenim mrežama.

Šime Elez vratio se s romantičnog putovanja u Pariz, gdje je uživao u društvu Maje Šuput, a odmah nakon povratka doživio je situaciju koju će, sudeći po svemu, još dugo prepričavati prijateljima – i pratiteljima.

Naime, Šime je za povratak odlučio rezervirati prijevoz putem popularne aplikacije BlaBlaCar. No u cijelom procesu napravio je jednu, pokazalo se, ključnu pogrešku – nije provjerio o kakvom je vozilu riječ.

Kada je stigao na dogovoreno mjesto susreta, umjesto klasičnog osobnog automobila dočekalo ga je – teretno vozilo.

Simpatičnu situaciju odmah je podijelio na svom profilu na Instagramu. Na fotografiji se vidi kako se, uz osmijeh, penje u veliki kamion parkiran pokraj ulaza na autocestu, dok je vani već pao mrak. Uz objavu je duhovito napisao:

"Kad u zadnji moment rezerviraš BlaBla caru ne provjeriš auto, pa te kralj skupi sa Scaniom.... Vozi Miško."

Njegova spontana i iskrena reakcija nasmijala je brojne pratitelje.

Nakon romantičnih kadrova iz Pariza ta neočekivana avantura na autocesti pokazala je da Šimi ni povratak kući ne može proći bez doze zabave – čak i kada umjesto suvozačkog sjedala završi u kabini kamiona.

