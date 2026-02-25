Zgodni sin Dragane Mirković ima novi razlog za slavlje nakon rođenja kćerkice!

Poseban dan u obitelji folk-pjevačice obilježen je toplom porukom, koja je privukla veliku pozornost.

Marko Bijelić, sin Dragane Mirković i Tonija Bijelića, ovih dana ima poseban razlog za slavlje – proslavio je 25. rođendan, a ponosna mama uputila mu je javnu čestitku.

Na Instagramu je objavila njihovu zajedničku fotografiju na kojoj poziraju zagrljeni u elegantnom ambijentu restorana.

Dragana Miriković, Marko Bijelić Foto: Instagram

Dragana blista u tamnoj kombinaciji i upečatljivom nakitu, dok Marko u crnoj košulji nasmijan sjedi za stolom, a ona mu s osmijehom naslanja ruku na rame.

"Sretan ti rođendan, živote moj", napisala je uz fotografiju.

Inače, Marko se prošle godine u tajnosti oženio partnericom Melani, a zatim je i na svijet došla njihova kćerkica. Više o tome pisali smo OVDJE.

Osim njega Dragana i Toni imaju i mlađu kćer, Manuelu.

