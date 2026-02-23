Mišićavi ljepotan za kojim uzdišu žene nekad je sanjao potpuno drukčiji život!

Gabriel Basso pripada generaciji glumaca koji ne grade karijeru na skandalima i stalnoj medijskoj prisutnosti, već na radu i pažljivo biranim projektima. Iako ga danas mnogi doživljavaju kao jednog od najpoželjnijih mladih glumaca, privatno vodi povučen život i rijetko otkriva detalje izvan seta.

Gabriel Basso posljednjih je godina postao jedno od najprepoznatljivijih lica nove generacije holivudskih glumaca, a posebnu pažnju privukao je glavnom ulogom u hit-seriji ''The Night Agent''. U napetom trileru utjelovio je agenta Petera Sutherlanda, lika koji se preko noći nađe u središtu opasne zavjere i mora donijeti odluke koje mu mijenjaju život.

No iza uloge ozbiljnog i odlučnog agenta krije se zanimljiva životna priča.

Gabriel Basso Foto: Profimedia

Gabriel Basso rođen je kao Louis Gabriel Basso III, ime koje je naslijedio od oca prema obiteljskoj tradiciji. Iako je za potrebe glumačke karijere odlučio koristiti svoje srednje ime, nikada nije javno objasnio zašto se odlučio na taj potez, piše Hello.

Gabriel Basso Foto: Profimedia

Odrastao je u St. Louisu, u američkoj saveznoj državi Missouri, kao sin odvjetnika Louisa J. Bassa Jr. i majke Marcie, koja se i sama okušala u glumi te ima ulogu u filmu Ghost Image. Gabriel je odrastao uz dvije sestre, a upravo je iz rodnog grada krenuo njegov put prema filmskoj industriji.

Karijeru je započeo 2007. godine, a širu prepoznatljivost stekao je ulogama u filmovima ''Super 8'' (2011.) i ''The Kings of Summer'' (2013.). Publika ga pamti i iz serije ''The Big C''.

Gabriel Basso Foto: Profimedia

Zanimljivo je da Basso nije planirao postati glumac.

''Isprva nisam želio biti glumac, htio sam postati profesionalni igrač američkog nogometa, i još uvijek me to pomalo privlači'', rekao je Basso u intervjuu za Hero Magazin.

Gabriel Basso Foto: Profimedia

Gabriel Basso Foto: Profimedia

Iako u seriji The Night Agent tumači agenta FBI-ja, njegova životna priča mogla je krenuti u sličnom smjeru. Izvršni producent serije Shawn Ryan otkrio je za TV Insider da je Basso zamalo postao pripadnik elitnih Navy SEAL-a, no planove mu je pokvarila ozljeda ramena.

''Gotovo je postao pripadnik Navy SEAL-a. Znam se našaliti s njim i reći mu: 'Peter nije toliko opasan koliko si ti u stvarnom životu'', rekao je svojedobno Ryan.

Gabriel Basso Foto: Profimedia

Gabriel Basso Foto: Profimedia

Basso je poznat i po tome da je prilično samozatajan te svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti. Ipak, poznato je da je veliki zaljubljenik u vježbanje, a uz to se ozbiljno bavi i umjetnošću. Svoje radove predstavlja putem profila na Instaagramu posvećenog isključivo umjetninama, čime pokazuje da iza uloge odlučnog agenta stoji svestrana i kreativna osoba čiji interesi nadilaze svijet glume.

