Ledena bajka i vruće izdanje: Usred snježne šume pozirala je samo u bikiniju!

Norveška influencerica privukla je pažnju na društvenim mrežama pozirajući u bikiniju usred snježne šume.

Norveška influencerica Johanne Nordeng ponovno je zapalila društvene mreže svojim najnovijim fotografijama. Ovoga puta pozirala je usred snježne bajke, okružena šumom i netaknutim bijelim krajolikom – ali u izdanju koje je sve ostavilo bez daha.

Na fotografijama nosi bijeli bikini u kombinaciji s krznenom kapom, rukavicama i čizmama, stvarajući kontrast između ledene prirode i izazovnog stylinga.

Uz široki osmijeh i samouvjereno poziranje, pokazala je zašto je prati više od 87 tisuća ljudi. Snježna kulisa dodatno je naglasila njezin prepoznatljivi glamurozni stil, a objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i komplimente.

Johanne Nordeng Foto: Instagram

Johanne se na Instagramu opisuje kao ''norveška vikinška djevojka koja putuje svijetom u slatkim bikinijima'', a upravo takav sadržaj i dijeli sa svojim pratiteljima.

Johanne Nordeng Foto: Instagram

Spoj putovanja, luksuznih destinacija i atraktivnih modnih kombinacija njezin je zaštitni znak.

Njezine fotografije redovito izazivaju pažnju, bilo da pozira na egzotičnim plažama ili – kao sada – u snježnoj idili dalekog sjevera.

