Svirali su na ulici, a onda osvojili svijet: Gdje su danas članovi Måneskina?

Talijanska grupa Måneskin prošla je dugačak put od skromnih početaka, svirajući na rimskim ulicama, do vrha europske i svjetske glazbene scene.

Mali grad u talijanskoj provinciji Ligurija Sanremo od utorka do nedjelje će biti središte talijanske glazbene industrije. U Teatru Ariston započinje 76. izdanja festivala Sanremo, na kojem ove godine nastupa 30 izvođača.

U svojoj povijesti Sanremo je iznjedrio mnoge hitove koji su nerijetko osvojili i svijet, poput Erosa Ramazzottija, Laure Pausini, Domenica Modugna i mnogih drugih. No bend Måneskin, koji je pobijedio 2021. godine, ime je koje se u posljednjih deset godina često spominje u kontekstu najvažnijih izvoza talijanske glazbe i Sanrema općenito, a njihova priča počinje skromno, iz Rima.

Måneskin je osnovan u Rimu 2016. godine od strane prijatelja iz srednje škole. Basistica Victoria De Angelis i gitarist Thomas Raggi započeli su bend, a ubrzo im se pridružio pjevač Damiano David. Bubnjar Ethan Torchio došao je kasnije nakon što je odgovorio na oglas za glazbenike na Facebooku.

Naziv Måneskin dolazi iz danskog jezika i znači mjesečina, što je predložila Victoria, koja ima dansko porijeklo s majčine strane. Koliko je ova basistica važna za bend, pokazuje i to da je izbacila Davida iz benda kada je predložio da bi mogli svirati više pop glazbu.

Tijekom svojih najranijih dana članovi su svirali na ulicama Rima, nastupali na malim lokalnim pozornicama i gradili publiku svojim energičnim nastupima prije nego što su se odlučili prijaviti na veliki talent show.

Veliku prekretnicu doživjeli su 2017. kada su sudjelovali u 11. sezoni talijanskog X Factora te brzo osvojili pažnju publike. Pod mentorstvom Manuela Agnellija osvojili su drugo mjesto, što im je donijelo popularnost na nacionalnoj razini i ugovor s velikom izdavačkom kućom. Tijekom showa predstavili su vlastitu pjesmu "Chosen", koja je kasnije postala njihov prvi singl i dosegla visoke pozicije na talijanskim ljestvicama.

Nakon X Factora izdali su EP "Chosen" i debitantski album "Il ballo della vita" (2018), koji je uključivao hitove poput "Torna a casa", potvrdivši njihov status jedne od najvećih rock nada u Italiji.

Godine 2021., Måneskin su nastupili na Sanremu s pjesmom "Zitti e buoni" i pobijedili, što im je osiguralo pravo da predstavljaju Italiju na Eurosongu 2021. u Rotterdamu.

Na Eurosongu su osvojili prvo mjesto s 524 boda, što je Italiji prvu pobjedu na ovom natjecanju donijelo nakon više od 30 godina. Ovaj trijumf katapultirao je bend u vrh međunarodne scene, a novi fanovi ubrzo su otkrili i ostale pjesme poput "I Wanna Be Your Slave" i obrade "Beggin’", koje su kasnije dosegnule vrhove top ljestvica širom svijeta, uključujući i Billboard Global liste.

Nakon Eurosonga, četveročlani talijanski sastav je postao međunarodna rock senzacija te je nastupao diljem svijeta. U kratkom roku nakon pobjede objavili su i treći album "Rush!", održali dvije rasprodane svjetske turneje te bili nominirani za najboljeg novog izvođača na Grammyjima 2023. godine.

Iako je bend dosegao ogroman uspjeh, članovi su počeli osjećati međusobno zasićenje, najavivši stanku na neodređeno vrijeme, kako bi članovi mogli raditi na vlastitim kreativnim projektima i osobnim ciljevima. Njihova odluka rastužila je fanove benda koji su s njima bili od dana X Factora i Eurosonga.

U ove dvije godine svi članovi su ostali u glazbi. Basistica Victoria de Angelis postala je DJ te objavila nekoliko singlova i nastupala u klubovima i na festivalima diljem svijeta, među kojima i na umaškom Sea Star Festivalu. Bubnjar Ethan Torchio skladao je glazbu za dokumentarni film "Ogni Pensiero Vola", koji progovara o mentalnom zdravlju među mladima.

Gitarist Thomas Raggi, najmlađi član sastava, otkako je bend na pauzi je pratio Toma Morella iz grupe Rage Against the Machine, uzeo satove pjevanja i snimio album "Masquerade", kojeg su mnogi rock magazini pohvalili. Najviše u medijima je frontmen Damiano David, koji se zaručio za tri godine stariju Dove Cameron, promijenio je glazbeni žanr te objavio album "Funny Little Fears". Unatoč usporedbama s Harryjem Stylesom, album nije naišao na veliku pozornost javnosti, ali je dao nekoliko radijskih uspješnica.

Iako je nejasno hoće li se Måneskin vratiti na scenu, njihova priča od ulica Rima do svjetskih pozornica uspješan su primjer sanremovskog nasljeđa.

