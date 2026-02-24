Domaći influencer odlučio riješiti problem koji muči mnoge muškarce: ''Želim biti miran dugoročno''

Poznati hrvatski influencer Sandi Pego ponovno je u središtu pozornosti nakon što je bez zadrške progovorio o nastavku svoje estetske transformacije i otkrio da uskoro putuje u Tursku na novi zahvat transplantacije kose.

Poznati hrvatski influencer Sandi Pego još je jednom pokazao kako nema tabu tema kada je riječ o osobnim odlukama i estetskim zahvatima. Na društvenim mrežama otvoreno je progovorio o nastavku svoje transformacije te otkrio kako uskoro ponovno putuje u Tursku – i to s jasnim ciljem.

Nakon prvog zahvata transplantacije kose, kojim je, kako kaže, uspješno riješio prednji dio vlasišta, Pego nije skrivao zadovoljstvo rezultatima. Njegovi pratitelji mogli su pratiti cijeli proces – od same odluke, zahvata pa sve do oporavka i konačnog rezultata. Influencer je tada istaknuo kako mu je taj korak donio dodatno samopouzdanje i osjećaj zadovoljstva vlastitim izgledom.

''Opet putujem u Tursku da sredim papovku. Razmišljao sam i puno vas mi je pisalo je l' boli, ne usudim se. Ja sam išao sad već prije četiri, pet godina i stvarno sam sretan zbog toga. 2500 eura košta transplantacija'', otkrio je.

Sada je, poručuje, došlo vrijeme za sljedeću fazu. Planira dovršiti proces transplantacije kose zahvatom na sredini tjemena kako bi postigao potpun i ujednačen izgled.

''Želim zaokružiti cijelu priču i biti miran dugoročno'', otkrio je u priči na Instagramu.

Dodao je i kako je već kupio karte za Tursku.

''Pokriva se papovka'', napisao je.

Podsjetimo, Sandi je jedan od najpopularnijih hrvatskih influencera, a u braku se sa Cindy Šoštarić. Par ima dvojicu sinova, Iana i Nou, a više o njima čitajte OVDJE.

