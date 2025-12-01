Pogledajte preslatke fotografije s tek pristiglom bebom našeg influencerskog para!

Cindy Šoštarić i Sandi Pego postali su roditelji drugi put, a sretnu vijest i prve fotografije sinčića Noe podijelili su na Instagramu.
Na objavljenim profesionalnim fotografijama novopečeni tim pozira u nježnom, obiteljskom ozračju, a glavna zvijezda je, naravno, novi član – preslatki sinčić kojem su dali ime Noa.
"Upoznajte Nou", napisali su kratko, ali snažno u opisu objave, koja je odmah izazvala val čestitki, emotivnih komentara i oduševljenja među njihovim brojnim pratiteljima.
Cindy i Sandi već imaju i sina Iana, a njihovi sadržaji često su prožeti toplinom, iskrenošću i obiteljskim trenucima, zbog čega su mnogima i postali omiljeni na društvenim mrežama.
Cindy Šoštarić Hadžić - 8 Foto: Instagram
Cindy Šoštarić Hadžić - 5 Foto: Instagram
Par se upoznao na festivalu Ultra Music Europe 2018., a tri godine kasnije vjenčali su se na raskošnoj ceremoniji kojoj su prisustvovale brojne poznate osobe.
O braći Hadžić više pročitajte OVDJE.
