Emotvni spektakl za velikih 50: Parni Valjak proslavio jubilej!

Ovog vikenda Parni valjak proslavio je svoj veliki jubilej, u potpuno rasprodanoj Areni - u atmosferi prepunoj emocija i snažnog sjećanja na Akija. Publika, koja je pjevala uglas, još jednom je potvrdila koliko je njihova glazba vječna. Djelić atmosfere donosi naš Marko Štefanac, a sve možete vidjeti u prilogu IN magazina.

Legendarni bend, Parni Valjak, svoj veliki jubilej proslavio je u potpuno rasprodanoj Areni. Bila je to večer za pamćenje - slavlje 50 godina duge karijere i glazbe na kojoj su odrastale generacije. U dvorani su odzvanjale pjesme koje su mnogima obilježile neki dio života, a energija publike dodatno je uveličala ovaj spektakl.

''50 godina da, slažem se nije malo izvođača opstalo toliko tugo i ostalo relevantno na neki način, pogotovo ne sa ovakvom dramom koja se nama desila. Bio bi naravno puno sretniji da je Aki dočekao ovih 50 godina međutim s druge strane život se tako poigrao na neki ružan način, njega nema, a mi smo krenuli dalje i evo napunili Arenu'', priča Husein Hasanefendić Hus.

Koncert su započeli presjekom fotografija iz svoje bogate karijere, a posebno emotivan trenutak bio je kada se legendarni Hus prisjetio nastupa kada su se na toj istoj pozornici opraštali od preminulog frontmena Akija Rahimovskog.

''Velika je stvar, zato jer smo prije nešto više od tri i pol godine tu na ovom istom mjestu se opraštali od Akija. I zapravo nije bilo neke budućnosti, nije bilo neke perspektive jasne osim želje i to ne odmah, nego kad je taj šok prošao mi smo osjetili potrebu''.

Nakon gubitka Akija, bilo je trenutaka kada je bend mislio da neće moći nastaviti dalje.

''Nije nam jasno bilo što će se desiti, mi smo svirali ovu zagrebačku arenu kao jedan oproštaj od jednog suludog života koji je Aki vodio pa je bilo prigodno da se zapravo uz glazbu opraštamo od njega. Sviramo, putujemo, radimo, ne razmišljamo jednostavno uživamo u trenutku i u tome što nas ispunjava i nismo mi svjesni niti razmišljamo o nekakvim posljedicama''.

Od Austrije do Nikšića - fanovi su stigli sa svih strana, pjevajući, slaveći i dijeleći s bendom posebne trenutke.

Na pozornici je briljirao Igor Drvenkar, novi glas Parnog Valjka, koji je itekako imao veliki izazov ispred sebe, biti dostojan nasljednik moćnog Akijevog glasa.

''Ajme, pa zapravo ne znam da li uspijevam, ali trudim se ako i uspijevam, definitivno to uspijevam uz pomoć ekipe iz benda i naravno uz podršku publike'', kaže Igor Drvenkar.

''Osjećam pritisak, možda nije kao prvi dan, kao na prvom koncertu, ali sigurno je, pogotovo danas, nešto malo i veći. Publika do sada je stvarno divno reagirala i to je nešto što mi je najvažnije. Definitivno ću se truditi dalje da dobijemo naravno iste reakcije'', dodao je Igor.

Igor uskoro postaje otac, a ističe kako ova životna promjena donosi dodatnu dubinu i novu emotivnu dimenziju pjesmama.

''Pa kao što sam bio rekao i u svojoj objavi definitivno pjesme dobivaju neki novi smisao sada pogotovo ove ljubavne. Mislim to je jedan poseban osjećaj koji ću vjerujem tek otkriti'', zaključio je Igor Drvenkar.

