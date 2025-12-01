Izabel Kovačić u centru New Yorka doživjela poseban trenutak: "Još se ne mogu oporaviti..."

Izabel Kovačić s oduševljenjem je doživjela poseban trenutak karijere.

Izabel Kovačić, supruga nogometaša Matea Kovačića i uspješna poduzetnica, proživjela je jedan od najposebnijih trenutaka u svojoj karijeri.

Naime, vidjela je billboard svog brenda Izakova na kultnom Times Squareu u New Yorku.

Galerija 25 25 25 25 25

Na objavi koju je podijelila na društvenim mrežama, Izabel ne skriva oduševljenje dok stoji nasmijana pred velikim ekranom na kojem se prikazuje kampanja njezinog modnog brenda.

Pogledaji ovo Celebrity Neobični predmeti i neočekivane procjene u novoj emisiji Nove TV!

"Prvi put sam vidjela billboard svog brenda na Times Squareu u New Yorku!!", napisala je uz video, pokazujući koliko joj znači ovaj uspjeh.

"Još se ne mogu oporaviti od ovog trenutka! Zaista kao san", dodala je.

Inače, Izabel s Mateom ima dvoje - Lunu i Ivana.

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram

Mateo Kovačić, Izabel Kovačić Foto: Instagram

Luna i Ivano prije par tjedana slavili su i svoje rođendane, Luna 1., a Ivano 5., a kako su izgleda proslave pogledajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte što na Instagramu objavljuje mladić iz Supertalenta čiji je nastup pokrenuo goruću raspravu!

Izabel i Mateo Kovačić s djecom - 2 Foto: Izabel Kovačić/Instagram

Izabel Kovačić s djecom Foto: Instagram

Izabel je pak nedavno iznenadila objavom o velikoj promjeni u svom životu, više pročitajte OVDJE.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Zanimljivosti Je li prvi solo angažman Meghan Markle s kraljicom najavio razdor?

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Magični kadrovi s Kariba: Thompsonova nećakinja očarava prizorima u badiću!

Pogledaji ovo Celebrity Naša bivša misica boluje od karcinoma: ''Tijelo je slalo signale...''