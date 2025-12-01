Je li prvi solo angažman Meghan Markle s kraljicom najavio razdor?

Niti mjesec dana od vjenčanja 2018., Meghan Markle i kraljica Elizabeta imale su zajedničko pojavljivanje na jednom događanju, no s odmakom od sedam godina, stručnjaci gledaju da je to bilo prerano.

Meghan Markle i danas izaziva burne rasprave među kraljevskim stručnjacima, a novi osvrt na njezin prvi zajednički angažman s kraljicom Elizabetom II. otkriva, prema mišljenju stručnjaka, niz nespretnih poteza koji su navodno prekršili kraljevski protokol i doveli do napetosti.

Samo mjesec dana nakon što se u svibnju 2018. udala za princa Harryja, Meghan je dobila iznimno zahtjevan zadatak: samostalno predstaviti kraljevsku obitelj zajedno s Elizabetom II. na službenom događanju u Cheshireu. Tradicionalno, novi članovi obitelji na takve angažmane idu tek nakon dužeg razdoblja prilagodbe, primjerice, Kate Middleton čekala je gotovo godinu dana na svoju prvu zajedničku dužnost s kraljicom.

No Meghan je u lipnju 2018. već stajala uz vladaricu na svečanom otvaranju mosta Mersey Gateway i kazališta Storyhouse, gdje je, kako tvrdi stručnjakinja za govor tijela Judi James, napravila nekoliko ključnih pogrešaka.

Prema njezinom mišljenju, zabilježeni trenuci s događaja otkrivaju da je Meghan pokušala ostvariti prijateljski, intimniji odnos s kraljicom u javnosti, što se smatra velikim odstupanjem od ukorijenjenih protokolarnih pravila.

Na jednoj snimci Meghan se naginje prema kraljici dok joj nešto govori, dok Elizabeta skreće pogled i trlja oko. Prema James, to je bio "suptilan pokušaj zatvaranja" neželjenog oblika komunikacije.

U drugom trenutku Meghan rukom prekriva usta dok se obraća kraljici, što bi, tvrdi stručnjakinja, moglo ostaviti dojam da se smije publici, a ne da vodi diskretan razgovor.

"Meghan je jednostavno previše željela pokazati bliskost i toplinu, ali to je mjesto gdje se kraljevski protokol ne popušta", ističe James.

Meghan je, prema snimkama, u jednom trenutku zakoračila ispred kraljice kako bi pozdravila građane, što se strogo zabranjuje. Nadalje, preuzela je cvijeće iz ruku obožavatelja umjesto da ga proslijedi pomoćniku, što se smatra sigurnosnim rizikom, ali i kršenjem tradicije.

U novoj knjizi "Gilded Youth" autor Tom Quinn tvrdi kako je Meghan često bila preplavljena protokolom te frustrirana činjenicom da neće biti "prva u poretku", bez obzira na popularnost, mrzeći što mora slijediti upute i raspored.

"Htjela je istaknuti vlastiti stil i svjetonazor", riječi su Quinna, koji je dodao kako joj je kraljica htjela pomoći tako da ju poveže sa Sophie, vojvotkinjom od Edinburgha, suprugom njezinog najmlađeg sina princa Edwarda. Međutim, bivša glumica je to odbila uz riječi "Imam Harryja."

Meghan danas otvoreno kritizira svoja iskustva s kraljevskim protokolom. Promovirajući svoju seriju "With Love, Meghan", izjavila je da se kao radna vojvotkinja "nije mogla izraziti", te da je morala nositi odjeću u kojoj se nije osjećala autentično. Međutim, kritičari su joj brzo uzvratili prikazivanjem njezinih recentnijih izdanja u kojima je redovito u neutralnim kombinacijama.

Zanimljivo, ovo je bio prvi i jedini put da su Meghan i kraljica odradile službeni angažman bez ostatka obitelji. Danas se, s odmakom, taj događaj često ističe kao simbol različitih pristupa, karaktera, i očekivanja, između bivše glumice i monarhinje koja je cijeli život posvetila protokolu.

Meghan i Harry su odstupili s kraljevske dužnosti 2020. godine, a od tada se snalaze na različite načine. Nedavno su je korisnici društvenih mreža optužili da je ukrala haljinu sa snimanja jednog editorijala, a više o tome pročitajte OVDJE.

Priprema purice zgrozila je mnoge na internetu, a više o tome pročitajte OVDJE.

