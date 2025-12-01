Tko je bila prva supruga Georgea Clooneyja? Gledali smo je u hit-seriji!

Talia Balsam bila je zajedno s Georgeom Clooneyjem gotovo cijelo desetljeće, od čega četiri godine u braku.

Prije nego što je upoznao Amal Alamuddin, George Clooney bio je sinonim za holivudske avanture i poznate romanse. Pod njegov šarm pale su mnoge žene, pa su ga povezivali s nizom slavnih žena, među kojima i Lisom Snowdon, Kristom Allen, Sarah Larson, Elisabettom Canalis i Stacy Keibler. Stabilnost je pronašao tek nakon ženidbe s Amal, a par je u lipnju 2017. dobio blizance, Ellu i Alexandera.

No prije nego što je uplovio u bračnu luku s Amal, Clooney je već iza sebe imao jedan neuspješni brak, nakon čijeg se raspada zavjetovao kako se više nikada neće oženiti.

Talia Balsam, danas 66-godišnja glumica, poznata po ulozi u HBO-ovoj seriji "Razvod" uz Sarah Jessicu Parker, bila je u braku s Clooneyjem od 1989. do 1993. godine. Upoznali su se 1984. na jednoj kazališnoj predstavi, vjenčali u Las Vegasu u prosincu 1989. poslije pet godina veze, a za raspad braka Clooney je godinama krivio sebe.

"Vjerojatno, zapravo, sigurno nisam bio osoba koja je u tom trenutku trebala biti u braku. Nisam Taliji dao poštenu priliku. Ja sam bio odgovoran za neuspjeh tog braka", ispričao je Clooney jednom prilikom.

No tko je uistinu njegova prva supruga?

Talia Balsam dolazi iz prave holivudske dinastije. Naime, ona je kći oskarovca Martina Balsama i glumice Joyce Van Patten, zbog kojih je odrasla okružena umjetnošću. Svoju karijeru započela je ulogom u seriji "Happy Days", poslije čega se pojavljivala u mnogim drugim serijama i filmovima. Njezina možda najpoznatija uloga je ona Mone Sterling u seriji "Momci s Madisona".

Za razliku od svog bivšeg supruga, Balsam je brzo nakon razvoda našla svoju sreću s kolegom glumcem Johnom Slatteryjem. Vjenčali su se 1998., a zajedno imaju sina Harryja. Zanimljivo, par je glumio supružnike u seriji "Momci s Madisona", koja se emitirala sedam sezona.

Par se zajedno pojavio u Muzeju moderne umjetnosti u New Yorku na premijeri filma "Nuremberg", gdje je izgledao elegantno i profinjeno, dok je Balsam privlačila poglede kao prava holivudska diva.

Balsam nije jedina umjetnica u svojoj obitelji. Osim roditelja, u filmskim vodama bili su joj ujaci Dick i Tim Van Patten te ujna Pat Van Patten, a rođakinja je Grace Van Patten iz serije "Tell Me Lies".

