Nives Ivanišević podijelila lijepu vijest, a stigla im je na simboličan datum

Nives Ivanišević dirnula je pratitelje objavom da je u njezin dom stigao novi četveronožni član obitelji, baš na dan koji im je posebno emotivan.

Nives Ivanišević objavila je divnu i emotivnu vijest, u njihov je dom stigao novi, sićušni član obitelji, preslatki pomeranac koji je već osvojio svačije srce.

Priča je posebna i zbog datuma koji nosi simboliku.

''Danas bi naš Marli navršio 15 godina. Nedostaje nam svakoga dana, a baš danas stigao nam je Zigi. Najnježnija i najmanja pahuljica'', podijelila je Nives.

Video Zigi pogledajte OVDJE.

''Baš danas!'', ''Ajme Nives'', ''A medo'', ''Presladak je'', ''Slatkiši oboje'', napisali su joj pratitelji u komentarima.

Nives Ivanišević na Instagramu - 1 Foto: Instagram

Nives Ivanišević - 3 Foto: Instagram

Podsjetimo, obitelj je prije imala psa Marlija, a nakon što su ga izgubili u kolovozu prošle godine, 43-godišnja Nives više je puta govorila koliko im nedostaje i koliko je bio važan u njihovoj svakodnevici.

Goran i Nives Ivanišević Foto: Antonio Balic / CROPIX

Goran i Nives Ivanišević Foto: Antonio Balic / CROPIX

Pogledaji ovo Zanimljivosti Alen Vitasović pokazao kćer ljepoticu, ne krije koliko je ponosan na nju!

Na objavljenim fotografijama vidi se kako se novi krzneni član obitelji odmah uklopio, nježno sklupčan uz Olivera, sina Nives i Gorana.

Galerija 17 17 17 17 17

Nives se nedavno pohvalila i vještinom svog sina Olivera, više pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Influencerica pronađena mrtva, procurili šokantni detalji smrti 31-godišnjakinje

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Magični kadrovi s Kariba: Thompsonova nećakinja očarava prizorima u badiću!

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Što misica Laura radi nakon povratka sa svjetskog izbora, na kojem je ostavila velik trag?