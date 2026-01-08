Princ Harry i dalje bez pomirbe s ocem? Kralj Charles svjesno će izbjeći susret!

Kralj Charles i princ Harry neće se susresti poslije četiri mjeseca, kada bi odbjegli princ trebao doći u London zbog suđenja.

Princ Harry ponovno stiže u Ujedinjeno Kraljevstvo, no susret s kraljem Charlesom ovoga puta, čini se, neće biti na rasporedu.

41-godišnji odbjegli sin britanskog vladara u nadolazećim tjednima dolazi u London zbog početka sudskog procesa protiv izdavača Daily Maila, no prema britanskim medijima i kraljevskim izvorima, ne očekuje se da će se vidjeti s ocem.

Za razliku od rujanskog posjeta, kada su se Harry i kralj Charles prvi put nakon 19 mjeseci sastali licem u lice i proveli vrijeme zajedno uz popodnevni čaj, ovoga puta okolnosti su znatno drugačije.

Suđenje na Visokom sudu trebalo bi započeti 19. siječnja, a upravo tada kralj bi trebao boraviti u Škotskoj, u Balmoralu, na svom tradicionalnom boravku nakon božićnih blagdana.

Osim fizičke udaljenosti, izvori navode kako kralj ne želi biti povezan ni na koji način s aktualnim sudskim postupcima, zbog čega će, kako se tvrdi, svjesno izbjeći susret sa sinom. Ta odluka dodatno produbljuje dojam zahlađenih odnosa unutar kraljevske obitelji, koji su već godinama pod povećalom javnosti.

Podsjetimo, Harry je u svibnju u intervjuu za BBC otvoreno govorio o narušenoj komunikaciji s ocem, tvrdeći da kralj odbija razgovarati s njim zbog pravne bitke koju vodi s britanskim Ministarstvom unutarnjih poslova oko sigurnosti. Tom je prilikom emotivno istaknuo i kako ne zna "koliko još vremena njegov otac ima", izrazivši želju za pomirenjem.

Iako je Harry ranije izgubio žalbu vezanu uz sigurnosne aranžmane, situacija se nedavno preokrenula. Ministarstvo unutarnjih poslova, prema navodima izvora, naložilo je potpunu procjenu prijetnji po prvi put od 2020. godine, a sve je više naznaka da će mu tijekom boravaka u Ujedinjenom Kraljevstvu ponovno biti osigurana policijska zaštita financirana od strane države.

Sigurnost je za Harryja i dalje ključno pitanje, osobito kada je riječ o dolascima s obitelji. U sudskim dokumentima ranije je isticao kako bez adekvatne zaštite ne može sigurno dovesti Meghan Markle i njihovu djecu, Archieja i Lilibet, u Ujedinjeno Kraljevstvo. Njegove zabrinutosti dodatno su potkrijepljene incidentima iz prošle godine, kada se poznata uhoditeljica navodno opasno približila Harryju tijekom jednog od njegovih posjeta Londonu.

Unatoč svemu, ostaje neizvjesno hoće li novi sigurnosni aranžmani dugoročno otvoriti vrata češćim obiteljskim susretima. Za sada je jasno tek jedno – Harryjev dolazak u London bit će isključivo poslovne i pravne prirode, dok pomirenje s ocem, barem zasad, ostaje na čekanju.

Prvi susret trajao je samo 50 minuta, mahom zbog nepovjerenja kralja u svog sina. Više o tome pročitajte OVDJE.

