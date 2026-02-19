Zvijezda Nove TV čeka prvo dijete: ''Veselim se svemu što dolazi...''

Glumica Martina Stjepanović Meter objavila je predivnu vijest, na proljeće će roditi svoje prvo dijete. cijeli intervju ne propustite pogledati danas od 17.30 na Novoj TV.

Dok je u liku Zrinke Oreb gledatelji prate u seriji Nove TV ''U dobru i zlu'', u životu Martine Stjepanović Meter događaju se velike promjene.

Osim što će je publika uskoro pratiti u ulozi nove članice žirija popularnog showa ''Tvoje lice zvuči poznato'', poznata glumica priprema se za još jednu ulogu - onu majčinsku.

''Najposebnija i najvrijednija uloga u nastajanju'', napisala je na Instagramu.

Vijest o trudnoći bila je najljepša koju je ikad primila, a sada, na pola puta do poroda, osjeća uzbuđenje i sreću.

''Veselim se svemu što dolazi, toj potpunoj promjeni u nepoznato, toj ljubavi i radosti. Veselim se osobnom rastu, u svakom smislu'', poručuje Martina kojoj trudnoća zasad prolazi mirno, no neke promjene su, kaže, njoj itekako vidljive.

''Doslovno se trbuh pojavio preko noći. Naravno, to su sad neke promjene koje gledam i pitam se što je ovo, noge mi drugačije izgledaju, ruke, lice... ali to tako treba biti. Kad osjetiš da se beba javi, sve to postane normalno, čak i poželjno'', dodaje.

Nedavno je saznala i spol djeteta, a kao pojačanje im u obitelji stiže dječak. U slatkom iščekivanju rado čita i informira se o majčinstvu i razvoju djeteta, svjesna da će najviše naučiti upravo u hodu.

''Malo sam se bojala toga, koliko čovjek uopće zna, je li spreman ili nije... Mislim da sada jesam, ali uskoro ćemo i saznati'', poručuje.

Dok se priprema za majčinstvo, Martina je prihvatila i novu televizijsku odgovornost. Kao nova članica žirija showa ''Tvoje lice zvuči poznato'' ocjenjivat će transformacije kandidata u jubilarnoj sezoni, a okrugli trbuščić ne sputava je u toj ulozi. Kako kaže, znatno je to jednostavniji zadatak od onog da se sama okuša u transformacijama. No ni one joj u djetinjstvu nisu bile strane.

''Kad bi bio nečiji rođendan, brat, koji je pet godina stariji, kostimirao bi me, a ja bih izvodila točke i nastupala'', otkriva Martina koja je više o svom iskustvu o novoj ulozi članice žirija te pripremama za majčinstvo otkrila za IN magazin, a cijeli intervju ne propustite pogledati danas od 17.30 na Novoj TV.

