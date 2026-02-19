Naš političar otkrio što misli o pobjednicama Dore: ''Snažni simboli vjere i domoljublja''

Nakon što je grupa Lelek odnijela pobjedu na Dori i osigurala nastup na Eurosongu u Beču, oglasio se i političar Marin Miletić. Na društvenim mrežama otkrio je što misli o ovogodišnjim predstavnicama Hrvatske.
Političar Marin Miletić osvrnuo se na društvenim mrežama na pobjedu grupe Lelek na Dori te jasno dao do znanja što misli o ovogodišnjim predstavnicama Hrvatske na Eurosongu u Beču.
Na svom Instagram profilu podijelio je njihovu fotografiju.
Marin Miletić na Instagramu Foto: Instagram
''Prekrasno! Bravo cure za pobjedu na Dori. Lijepo je kada ti državu predstavlja netko na koga možeš biti ponosan! Snažni simboli vjere i domoljublja'', napisao je uz emotikone mišića i hrvatske zastave.
Marin Miletić Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Baby Lasagna - 2 Foto: Afp
Lelek - 3 Foto: Neva Zganec/Pixsell
