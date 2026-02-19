Sjećate se ove neodoljive brinete? Zakoračila je u najposebniju životnu ulogu

Zvijezda koja je osvojila publiku svojom karizmom i seksepilom na društvenim je mrežama podijelila najposebniju vijest iz privatnog života.
Glumica Ursula Corbero, koju domaća publika pamti kao zavodljivu Tokio iz hit-serije ''La Casa de Papel'', podijelila je s pratiteljima najljepše vijesti – postala je mama.
Glumica je s pratiteljima na društvenim mrežama podijelila emotivne trenutke iz prvih dana majčinstva.
Ursula Corbero Foto: Instagram
Uz fotografiju na kojoj nasmijana pozira s dječjim kolicima na ulicama Barcelone kratko je poručila:
''Bok. Ja sam mama'', čime je potvrdila dolazak svojeg prvog djeteta.
Pokazala je i dirljiv prizor ponosnog oca koji u naručju drži novorođenče.
Ursula Corbero Foto: Instagram
Ursula je od 2016. godine u vezi s glumcem Chinom Darinom, sinom proslavljenog argentinskog glumca i pisca Ricarda Darína. Par se upoznao tijekom snimanja serije "La embajada" i živi zajedno u Madridu.
Kako pišu španjolski mediji, par je dobio sina, kojem su dali ime Dante.
Ursula Corbero Foto: Profimedia
