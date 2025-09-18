Zavodljiva Tokio iz napete serije koju smo obožavali gledati čeka prvo dijete!

Úrsula Corberó objavila je da čeka prvo dijete, pozirajući s trudničkim trbuhom na Instagramu.
Španjolska glumica objavila je fotografiju na kojoj pozira u spavaćici, s vidljivo zaobljenim trudničkim trbuhom.
"Ovo nije umjetna inteligencija", napisala je kratko.
Úrsula je od 2016. godine u vezi s glumcem Chinóm Darínom, sinom proslavljenog argentinskog glumca i pisca Ricarda Darína. Par se upoznao tijekom snimanja serije "La embajada" i živi zajedno u Madridu.
Rođena je 11. kolovoza 1989. u Barceloni, a ljubav prema glumi pokazala je vrlo rano. Već sa šest godina pojavila se u reklami, a s 13 je dobila prvu zapaženiju ulogu. Uz glumu, školovala se i u plesu (flamenko i jazz) te scenskom govoru.
Pjevala je i s glazbenom grupom Cinco de Enero, s kojom je izvela pjesmu "El precio", korištenu za seriju "Física o Química".
Ursulina karijera obuhvaća razne žanrove, od obiteljskih drama do horora, a prvu ulogu na engleskom jeziku ostvarila je 2018. godine.
Ipak, ostala je vjerna španjolskoj kinematografiji, a pojavila se i u glazbenom spotu za hit "Un Día" ("One Day"), koji su izveli J Balvin, Dua Lipa i Bad Bunny.
