Zavodljiva Tokio iz napete serije koju smo obožavali gledati čeka prvo dijete!

Úrsula Corberó objavila je da čeka prvo dijete, pozirajući s trudničkim trbuhom na Instagramu.

Úrsula Corberó (36), domaćoj publici poznatija kao zavodljiva Tokio iz serije "La Casa de Papel", potvrdila je da očekuje svoje prvo dijete.

Španjolska glumica objavila je fotografiju na kojoj pozira u spavaćici, s vidljivo zaobljenim trudničkim trbuhom.

"Ovo nije umjetna inteligencija", napisala je kratko.

Úrsula je od 2016. godine u vezi s glumcem Chinóm Darínom, sinom proslavljenog argentinskog glumca i pisca Ricarda Darína. Par se upoznao tijekom snimanja serije "La embajada" i živi zajedno u Madridu.

Rođena je 11. kolovoza 1989. u Barceloni, a ljubav prema glumi pokazala je vrlo rano. Već sa šest godina pojavila se u reklami, a s 13 je dobila prvu zapaženiju ulogu. Uz glumu, školovala se i u plesu (flamenko i jazz) te scenskom govoru.

Pjevala je i s glazbenom grupom Cinco de Enero, s kojom je izvela pjesmu "El precio", korištenu za seriju "Física o Química".

Ursulina karijera obuhvaća razne žanrove, od obiteljskih drama do horora, a prvu ulogu na engleskom jeziku ostvarila je 2018. godine.

Ipak, ostala je vjerna španjolskoj kinematografiji, a pojavila se i u glazbenom spotu za hit "Un Día" ("One Day"), koji su izveli J Balvin, Dua Lipa i Bad Bunny.

