Gdje su nestali Harry i Meghan dok je Trump bio u Windsoru s kraljevskom obitelji?

Dok je kraljevska obitelj slavila s Donaldom Trumpom u dvorcu Windsoru, Harry i Meghan povukli su se iz javnosti.
Princ Harry i Meghan Markle povukli su se iz javnosti i "skrili" u svojoj vili u Montecitu dok je ostatak kraljevske obitelji uživao na glamuroznoj državnoj večeri u čast Donalda Trumpa u dvorcu Windsoru.
Nakon nedavnog Harryjeva posjeta Londonu i lansiranja druge sezone Meghanina showa na Netflixu Sussexi su iznenađujuće tihi i nigdje se ne pojavljuju, što je atipično za par koji inače često koristi velike kraljevske događaje za vlastite istupe.
Njihova iznenadna nevidljivost potaknula je šuškanja. Neki nagađaju da su namjerno izbjegli javnost kako ne bi izazvali bijes američkog predsjednika, koji se s Meghan odavno ne slaže.
Kraljevski komentator Richard Fitzwilliams komentirao je spomenutu situaciju.
"Bio bih iznenađen da Sussexi ovoga tjedna učine nešto što bi moglo izazvati bijes. Ako bi napravili bilo što što bi odvratilo pažnju s predsjednika Trumpa, to bi bilo krajnje neprikladno."
Podsjetimo, Meghan je još 2016. Trumpa nazvala "mizoginim" i "razdornim", on ju je poslije opisao kao "zlobnu", a Harryju je tad poručio: "Sretno mu bilo. Trebat će mu."
Iako su se tenzije tijekom Bidenove administracije smirile, Trump je nedavno ponovno kritizirao Meghan, nazvao ju je užasnom i poručio da Harryja neće deportirati, ali samo zato što već ima dovoljno problema sa svojom ženom.
Na svečanoj večeri Trump je u govoru spomenuo princa Williama, dok Harryja nije ni spomenuo.
OVDJE zavirite u raskošne detalje večere u Windsoru.
