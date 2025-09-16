Znate li tko je ova slatkica? Prije 13 godina proglašena je najplaćenijom mladom glumicom

Prije gotovo dva desetljeća osvojila je svijet ulogom u megapopularnoj tinejdžerskoj seriji. Danas je odrasla žena, uspješna glumica i producentica.

Miranda Cosgrove ovih je dana ponovno privukla pažnju zahvaljujući glavnoj ulozi u romantičnoj komediji The Wrong Paris, u kojoj glumi Dawn – djevojku koja umjesto u Pariz u Francuskoj, slučajno završi u malom Teksasu, a iz tog nesporazuma razvija se niz komičnih i romantičnih zapleta.

Film je odmah pobudio interes jer je Miranda u njemu pokazala novu zrelost, ali i svoju dobro poznatu karizmu. A tko je ona?

Rođena je 14. svibnja 1993. u Los Angelesu, a već od najranije dobi bilo je jasno da će se baviti umjetnošću. Kao djevojčica nastupala je u reklamama i spotovima, a kada je malo narasla, stigla je i prva prava filmska uloga u komediji ''School of Rock''.

Tada je njezino lice postalo poznato širom svijeta, a pravi zvjezdani status stekla je serijom ''iCarly'', u kojoj je utjelovila Carly Shay. Serija je bila veliki hit među mlađom publikom i Mirandi je donijela status jedne od najplaćenijih mladih glumica svog vremena.

Osim glume, okušala se i u glazbi. Izdala je album ''Sparks Fly'' i nekoliko singlova, a njezina popularnost tada je bila toliko velika da ju je Guinnessova knjiga rekorda 2012. proglasila najplaćenijom glumicom-djetetom.

Tijekom karijere osvojila je brojne ''Kids’ Choice Awards'', a našla se i na Forbesovoj listi ''30 ispod 30'', koja okuplja najuspješnije mlade ljude u industriji zabave.

Unatoč popularnosti, Miranda je uvijek ostajala skromna i daleko od skandala. Nije bila tema velikih tračeva niti burnih prekida, a privatni život drži podalje od javnosti.

Najozbiljnija situacija u kojoj se našla vezana je za opasnog stalkera, što je završilo i na sudu, no sama Miranda nikada nije dopuštala da je takve stvari zaustave u karijeri.

Zanimljivo je da u novom filmu ''The Wrong Paris'' nije bila samo glumica, već i izvršna producentica, čime je pokazala da sve više preuzima kontrolu i iza kamera.

Danas Miranda ima 32 godine i može se pohvaliti da je još uvijek jedna od omiljenih zvijezda svoje generacije.

Aktivna je na društvenim mrežama, a na Instagramu je prati više od 9 milijuna ljudi, što dokazuje da interes za njezin rad i dalje ne jenjava.

