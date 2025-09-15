Tko je novi filmski zavodnik? Žene su već lude za ovim mačo frajerom!

Ovaj glumac još je od malenih nogu znao da je njegova sudbiina svijet filma i serija.
Tko je zapravo ovaj zgodni Amerikanac o kojem svi pričaju?
Pierson Fode Foto: Profimedia
Pierson Dane Fode rođen je 6. studenog 1991. u Washingtonu, a odrastao je na farmi s roditeljima i troje braće i sestara. Još kao tinejdžer osnovao je malu produkciju i snimao kratke filmove u kojima je i sam glumio.
Pierson Fode Foto: Profimedia
Prve ozbiljne uloge stigle su u popularnim serijama poput ''iCarly'' i ''Jessie'', a prekretnicu u karijeri donijela mu je sapunica ''The Bold and the Beautiful'', gdje je tumačio Thomasa Forrestera.
Pierson Fode Foto: Profimedia
Osim karijere, pažnju javnosti privukao je i privatnim životom. Pierson je ljubio brojne poznate dame – među njima se spominje i glumica Saxon Sharbino te Victoria Justice, a povezivali su ga i s manekenkama i kolegicama iz Hollywooda.
Pierson Fode Foto: Profimedia
Ipak, danas nije poznata informamcija ima li djevojku ili je slobodan.
Pierson Fode Foto: Profimedia
Ono što je sigurno jest da žene luduju za njim – kako zbog uloga zavodnika, tako i zbog fotografija na kojima ponosno pokazuje svoje tijelo.
Popularan je i na Instagramu gdje ga prati milijun ljudi. Ondje redovito dijeli trenutke sa snimanja, ali i privatne uspomene.
