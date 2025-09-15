Sviđa li vam se renovirana kupaonica našeg influencera? Transformacija je zaista impresivna

Marko Vuletić kupio je stan u Zagrebu i odmah se bacio na renovaciju, a sada kada su radovi završeni pokazao je svojim pratiteljima rezultate.

Influencer Marko Vuletić na Instagramu je podijelio prve fotografije kupaonice u svom novom stanu u Zagrebu, koji je kupio za 195.000 eura uz potrebu potpunog renoviranja.

Na objavljenom videu vidi se kako je prostor sada potpuno preuređen u modernom minimalističkom stilu.

Marko Vuletić - kupaonica (prije) Foto: Instagram

Marko Vuletić - kupaonica Foto: Instagram

Dominiraju svijetlosive pločice, crni detalji poput slavina, tuša i držača, dok je bijeli sanitarni namještaj unio dozu svježine i elegancije.

Umivaonik kružnog oblika, ugradbeni ormarići i walk-in tuš s crnim okvirima zaokružuju prostor u kojem prevladava čist i sofisticiran izgled.

''Kupatilo me šokira svaki put kad uđem. Zvijezda svega je ovaj tuš, stvarno je divan, a ogledalo mi je toliko fora. Kroz njega se malo vidi, dovoljno da uhvatiš obrise drugih stvari u kupaonici. S druge strane, tu su crne pipe, wc daska koja se lako čisti, umivaonik… ma, apsolutno sve je po mom. ''Hladnjak'', kako ga ja zovem, skriva sve što ne želim da se vidi, a sušilica i perilica u zasebnoj prostoriji su šlag na kraju. Kako vam se čini? Meni se sve nekako baš lijepo uklopilo'', napisao je na Instagramu.

Marko Vuletić - kupaonica Foto: Instagram

Marko Vuletić - kupaonica Foto: Instagram

Ispod objave brzo su mu se javili njegovi pratitelji.

''Peticija za Marka da ima svaki show gdje će uređivati kuće i stanove jer ovaj san je zbilja predivan. Bravo Marko na trudu'', ''Tako jednostavno, a tako praktično - bravo'', ''Sve je brutalno'', ''Wow, predivno'', ''Predobro'', dio je komentara s Instagrama.

Marko Vuletić - kupaonica Foto: Instagram

A kako izgleda njegov prostrani dnevni boravak pogledajte OVDJE.

OVDJE škicnite u kuhinju, a OVDJE u spavaću sobu.

Marko Vuletić Foto: Marko Vuletić/Instagram

