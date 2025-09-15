Prekrasne glumice iz naše serije očarale sve u društvu još jedne poznate Hrvatice

Katarina Baban i Martina Stjepanović Meter uživale su u večernjem izlasku, a njihova izdanja nikako nisu prošla nezapaženo.

Štimac White Pearl Gala večer, ekskluzivna proslava povodom obilježavanja 40 godina tradicije i izvrsnosti, okupila je više od 200 uzvanika, a ondje su bile i zvijezde naše serije ''U dobru i zlu''.

Naime, posebnu pažnju privukle su glumice Katarina Baban i Martina Stjepanović Meter.

Katarina Baban Foto: Patricia Jerković

Katarina je zablistala u elegantnoj dugoj svjetloplavoj haljini s dubokim izrezom, dok je Martina odabrala tamnocrvenu haljinu na jedno rame, koju je upotpunila zlatnim sandalama i bijelom clutch torbicom.

Martina Stjepanović Meter Foto: Patricia Jerković

Zajedno su se fotografirale i s Antonijom Stupar Jurkin, bivšom televizijskom voditeljicom, koja je svojim izdanjem također plijenila pažnju.

Katarina Baban, Martina Stjepanović Meter, Antonija Stupar Jurkin Foto: Patricia Jerković

Serija u ''Dobru i zlu'' vratila se na male ekrane, a OVDJE pročitajte što nam je Baban rekla prije novih uzbudljivih trenutaka - najavila nam je jedno iznenađenje.

Katarina Baban - 6 Foto: Katarina Baban/Nova TV

Katarina Baban - 3 Foto: Katarina Baban/Nova TV

