Prija prvom obiteljskom fotkom s kćerkicom otkrila prekrasan detalj iz privatnog života

Na društvenim mrežama osvanula je fotka Aleksandre Prijović i njezine obitelji.
Naime, na fotki je pozirala sa suprugom Filipom Živojinovićem, sinom Aleksandrom i novorođenom kćerkicom Arijom.
Aleksandra Prijović i Filip Živojinović Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL
Poseban povod za objavu bila je deseta godišnjica ljubavi s Filipom, a Prija je uz fotografiju napisala emotivnu poruku.
''Prije 10 godina počeli smo kao dvoje. Danas nas je četvero. Hvala ti za 10 najljepših godina'', poručila je pjevačica i označila supruga.
Aleksandra Prijović sa suprugom i sinom Foto: Instagram
Komentari ispod fotke nizali su se jedan za drugim.
''Jao, predivni ste'', ''Ljubav'', ''Najdraži naši'', ''Predivno, ljubimo vas'', ''Duše najdraže'', ''Ljubav koja se vidi i osjeti. Najveće bogatstvo na svijetu je obitelj'', dio je komentara na Instagramu.
Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Aleksandra Prijović na posljednjem koncertu turneje u Beogradu - 10 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell
Inače, Alekstandra 31. prosinca nastupa u Zagrebu, a više informacija pročitajte OVDJE.
