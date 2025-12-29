Pogledajte kako tjelohranitelji štite Ronaldovu Georginu od fotografa!

Nije tajna kako se Georgina Rodriguez rado voli fotografirati, no u trenucima kada joj to ne odgovara u pomoć joj priskaču tjelohranitelji.

Influencerica i zaručnica nogometaša Cristiana Ronalda Georgina Rodriguez plijeni pažnju mnogih gdje god da se pojavi, bilo da se radi o stadionu, ulicama velegrada ili crvenom tepihu.

Međutim, lijepa Španjolka ponekad se ne želi fotografirati, a za to se pobrinu njezini tjelohranitelji koji je prate po putu.

Georgina Rodriguez - 5 Foto: Georgina Rodriguez/Instagram

Georgina Rodriguez - 3 Foto: Profimedia

Nedavno je na društvene mreže izašao video snimljen još u ožujku, kada je Rodriguez boravila u Parizu povodom Tjedna mode. Prisustvovala je reviji Elieja Saaba, a odmah pri izlasku iz automobila, fotografi su je počeli sa slikanjem.

😎Watch how Ronaldo’s fiancée’s security team shields her from paparazzi



The bodyguards shine powerful lights straight into photographers’ lenses, blinding the cameras and ruining the shots. pic.twitter.com/WcQr3AGiDW — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

No tjelohranitelji odlučili su malo pokvariti radove snimatelja, te su počeli upirati baterijskim lampama prema fotoaparatima, naizmjenično ih paleći i gaseći kako bi uništili mogućnost snimanja dobre fotografije.

Georgina Rodriguez - 1 Foto: X Screenshow

Georgina Rodriguez - 2 Foto: X Screenshow

Georgina Rodriguez - 3 Foto: X Screenshow

Georgina je s nogometašem od 2016. godine, a u kolovozu su objavili kako su se zaručili. Zajedno imaju dvije kćeri, a osim njih, Ronaldo ima 15-godišnjeg sina čiji identitet biološke majke nikad nije otkriven, te blizance koje je rodila surogat majka.

Georgina Rodriguez - 1 Foto: Profimedia

Georgina Rodriguez i Cristiano Ronaldo Foto: Instagram

