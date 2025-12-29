Naš influencer otkrio kada je izgovorio sudbonosno da partneru iz Srbije

Marko Vuletić nedavno je objavio fotografije s muškarcem koji mu je ukrao srce, a sada je u videu otkrio kada su sklopili partnerstvo.

Influencer Marko Vuletić na kraju 2025. godine odlučio je na originalan način rezimirati proteklih 12 mjeseci – serijom videozapisa, od kojih je svaki posvećen jednom mjesecu. U videima dijeli fotografije i prisjeća se trenutaka koji su obilježili pojedine faze godine.

U videu posvećenom ožujku otkrio je emotivnu vijest koju je javno obznanio tek u studenom – upravo je tada sa svojim partnerom iz Srbije, Bogoljubom, sklopio životno partnerstvo.

''I taj isti dan sam otišao na Festival svjetla u Zagrebu samo se malo prošetati, kao da se taj dan uopće nisam oženio'', rekao je u video.

Nedavno je podijelio video u kojemu je prvi put progovorio o detaljima veze s muškarcem koji mu je ukrao srce. Više o tome pisali smo OVDJE.

Ove godine kupio je i stan u Zagrebu. Proces renovacije detaljno je dijelio s pratiteljima, svojedobno je otkrio i konačne troškove, od kupnje do uređenja. Više pročitajte OVDJE.

