Naš influencer prvi put progovorio o detaljima veze s muškarcem koji mu je ukrao srce

Marko Vuletić je objavio video u kojem je svojim pratiteljima predstavio svog partnera te otkrio detalje njihove veze.

Naš influencer Marko Vuletić nedavno je na društvenim mrežama objavio fotografije s misterioznim muškarcem, a nakon toga potvrdio je da su u vezi.

Sada je objavio video u kojemu ga je prvi put predstavio javnosti te su otkrili detalje svoje veze.

''Mislim da ćete kroz ovaj video dobiti novi pogled na situaciju zajedničkog života! I napokon možete upoznati malo bolje Bogija'', napisao je uz video Marko kojega je počeo uz riječi ''Biti svoj je neprocjenjivo''.

Naime, ime njegovog partnera je Bogoljub, ali ga svi poznaju kao Bogi.

''Pozdrav svima, ja sam Bogoljub. Imam 38 godina. Dolazim iz Kruševca, iz Srbije. Već godinu dana živim s Markom u Zagrebu'', rekao je partner našeg influencera.

Ispričali su i da su se upoznali zbog posla.

''Bogi je zapravo u prošlosti bio moj klijent. Radio je u Srbiji, mi smo zajedno otišli na jedno putovanje, točnije u Ganu koje ste vi gledali na društvenim mrežama i u tom trenutku smo zapravo on i ja kliknuli i krenuli u ovaj odnos'', rekao je Marko.

Pričali su i o nekim težim temama te istaknuli da je važno očuvati privatnost, ali i otvoreno iskazati ljubav.

''Ja smatram da su privatni odnosi totalno neka posebna stvar. On i ja nikada nećemo izaći na ulicu se ljubakati, ali jednostavno mi je okej doći i reći da ja volim svog partnera. Suludo je da nas se uspoređuje s pedofilima, bolesnicima ili bilo kojom drugom vrstom mentalne poremećenosti zato što je teško približiti ljudima da je ovo sve okej. On i ja vodimo sasvim normalan, miran život'', objasnio je naš influencer.

Ispod videa nizali su se poruke podrške.

''Svaka čast Marko i Bogi na otvorenosti i hrabrosti'', ''Samo želim da su ljudi dobri jedni prema drugima - Marko Vuletić. Početak i kraj'', ''Nađite se osobu koja vas gleda kako Marko gleda Bogija'', ''Želim da se svi osvijeste da imaju samo jedan život i da je sve u životu prolazno, uživajte, volite se, budite podrška jedni drugima i prihvatite ljude onakvima kakvi jesu, mjesta pod ovim nebom ima za sve. Bravo Marko i za tebe i za tvog Bogija'', ''Živjela ljubav'', dio je komentara s ispod videa na YouTubeu.

Inače, Marko je nedavno kupio stan u Zagrebu te se bacio na renovaciju. Rezultate je redovito dijelio na Instagramu. Kako izgleda njegov dnevni boravak nakon renovacije škicnite OVDJE.

