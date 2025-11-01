Objava našeg influencera s misterioznim muškarcem skupila hrpu čestitki: ''Ugovor na neodređeno''

Objava našeg influencera na Instagramu je u samo nekoliko sati skupila više od 50 tisuća lajkova i više od 500 prekrasnih komentara.

Naš influencer Marko Vuletić na društvenim mrežama redovito dijeli trenutke iz privatnog života, a sada je najnovijom objavom prikupio hrpu čestitki.

Naime, na njegovom profilu osvanuo je niz fotografija s misterioznim muškarcem.

''Ugovor na neodređeno'', napisao je Marko.

Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram

Fotografije su skupile više od 50 tisuća lajkova, a komentari s porukama podrške i čestitkama su se nizali jedan za drugim. Javile su mu se Ida Prester, Korana Gvozdić, Meri Goldašić, Domenica Žuvela, Ella Dvornik, Džejla Ramović, Nika Turković.

Marko Vuletić na Instagramu Foto: Instagram

''Moj najdraži par je online'', ''Preslatki'', ''Ovo mi je popravilo dan, sretno vam bilo'', ''Aaaa, oduševljena! Da ste nam ovako zgodni, seksi i nasmijani zauvijek'', ''Lijepo je čitati more pozitivnih komentara. Sretno vam bilo'', ''Čestitam, do kraja života da ste najsretniji, divni ste'', ''Sve vam cvalo'', ''Čestitke'', ''Jedino što trebamo je ljubav'', ''A daj preslatko'', ''Bože, rasplakala sam se, prelijepo'', ''Neka živi ljubav'', ''Ako sam dobro shvatila - vi ste se oženili?'', dio je komentara na Instagramu.

Osim fotki i opisa ispod njih na Instagramu naš influencer nije potvrdio niti negirao nagađanja njegovih obožavatelja.

Marko Vuletić - 2 Foto: Marko Vuletić/Instagram

Marko Vuletić - 3 Foto: Marko Vuletić/Instagram

Inače, Marko je nedavno kupio stan u Zagrebu te se bacio na renovaciju. Rezultate je redovito dijelio na Instagramu. Kako izgleda njegov dnevni boravak nakon renovacije škicnite OVDJE.

Marko Vuletić - dnevni boravak Foto: Instagram

