Pamtite li kako je Franka Batelić izgledala sa 17 godina? Tako mlada osvojila je veliku nagradu

Na internetu su se pojavile fotografije pjevačice Franke Batelić iz 2009. godine kada je imala samo 17 godina.

Hrvatska pjevačica Franka Batelić već je više od 15 godina na domaćoj sceni, a sad su isplivale fotografije s njenih glazbenih početaka.

2008. godine Franka je bila pobjednica europskog OGAE Songa festivala s pjesmom "Ruža u kamenu", a fotografije koje gledate nastale su 2009. godine kad je imala tek 17 godina.

Franka Batelić - 1 Foto: Boris Scitar/Pixsell

Franka Batelić - 2 Foto: Boris Scitar/Pixsell

Bio je to početak njene uspješne karijere po kojoj je danas jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica.

Franka Batelić - 3 Foto: Boris Scitar/Pixsell

Franka Batelić - 4 Foto: Boris Scitar/Pixsell

Pogledaji ovo Celebrity Može li se ovo uopće nazvati haljinom? Ispod jedva vidljivih trakica nazirale su se samo tange

2012. godine, sa svojih 20 godina, Franka je započela vezu s Vedranom Ćorlukom, a kako je tada izgledala pogledajte OVDJE.

Pred oltar su stali 2018. godine, a do danas su dobili dvoje sretne djece, Gretu i Viktora.

Vjenčanje Franke Batelić i Vedrana Ćorluke - 2 Foto: Goran Sebelic / CROPIX

Vjenčanje Franke Batelić i Vedrana Ćorluke - 1 Foto: Goran Sebelic / CROPIX

Nedavno je Franka razveselila pratitelje prizorima Grete koja je već jako narasla, pogledajte ih OVDJE.

Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram

Pogledaji ovo Zanimljivosti Pjesma kultnog benda je postala hit, no malo tko zna tragediju koja ju je inspirirala

Kako izgleda zgodni brat Vedrana Ćorluke? Snimljen je u javnosti samo jednom, fotografije pogledajte OVDJE.

Galerija 23 23 23 23 23

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Sjećate se njega? Evo kako živi i izgleda godinama nakon uloge u planetarno popularnoj seriji!

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Tko je žena sa slušalicama uz nogometni teren? Vlasnica kluba ruši sve stereotipe u ovom sportu!

Pogledaji ovo Celebrity Zbog jednog detalja druženje Domenice i Grašine Hane je zasjenilo sve drugo!



