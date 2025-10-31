Pamtite li kako je Franka Batelić izgledala sa 17 godina? Tako mlada osvojila je veliku nagradu

Na internetu su se pojavile fotografije pjevačice Franke Batelić iz 2009. godine kada je imala samo 17 godina.
Hrvatska pjevačica Franka Batelić već je više od 15 godina na domaćoj sceni, a sad su isplivale fotografije s njenih glazbenih početaka.3 vijesti o kojima se priča sportski nasljednik Znate li tko je ovo? Visok je 208 cm i sin je jednog od naših najpoznatijih parova njezine nasljednice Kako izgledaju kćeri Anice Kovač? Svojom ljepotom ukrale su sav fokus sa slavne mame osvojio zlatni gumb Tko je Filipinac iz Supertalenta? U Hrvatsku je došao s dirljivim ciljem, a iznenadit će vas što je po struci
2008. godine Franka je bila pobjednica europskog OGAE Songa festivala s pjesmom "Ruža u kamenu", a fotografije koje gledate nastale su 2009. godine kad je imala tek 17 godina.
Franka Batelić - 1 Foto: Boris Scitar/Pixsell
Franka Batelić - 2 Foto: Boris Scitar/Pixsell
Bio je to početak njene uspješne karijere po kojoj je danas jedna od najpoznatijih domaćih pjevačica.
Franka Batelić - 3 Foto: Boris Scitar/Pixsell
Franka Batelić - 4 Foto: Boris Scitar/Pixsell
Pogledaji ovo Celebrity Može li se ovo uopće nazvati haljinom? Ispod jedva vidljivih trakica nazirale su se samo tange
2012. godine, sa svojih 20 godina, Franka je započela vezu s Vedranom Ćorlukom, a kako je tada izgledala pogledajte OVDJE.
Pred oltar su stali 2018. godine, a do danas su dobili dvoje sretne djece, Gretu i Viktora.
Vjenčanje Franke Batelić i Vedrana Ćorluke - 2 Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Vjenčanje Franke Batelić i Vedrana Ćorluke - 1 Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Nedavno je Franka razveselila pratitelje prizorima Grete koja je već jako narasla, pogledajte ih OVDJE.
Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram
Pogledaji ovo Zanimljivosti Pjesma kultnog benda je postala hit, no malo tko zna tragediju koja ju je inspirirala
Kako izgleda zgodni brat Vedrana Ćorluke? Snimljen je u javnosti samo jednom, fotografije pogledajte OVDJE.
Galerija 23 23 23 23 23
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Nekad i sad Sjećate se njega? Evo kako živi i izgleda godinama nakon uloge u planetarno popularnoj seriji!
1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Tko je žena sa slušalicama uz nogometni teren? Vlasnica kluba ruši sve stereotipe u ovom sportu!
Pogledaji ovo Celebrity Zbog jednog detalja druženje Domenice i Grašine Hane je zasjenilo sve drugo!