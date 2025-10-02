Koliko je narasla! Franka Batelić objavila preslatku fotku kćerkice: ''Visoka moja cura''

Franka Batelić podijelila je fotografiju kćerkice Grete i raznježila pratitelje na društvenim mrežama.
Malena Greta stajala je u parku, a njena mama fotografirala ju je s leđa.
Kćerkica Franke Batelić Foto: Instagram
''Visoka moja draga cura'', napisala je Franka ne krijući oduševljenje činjenicom koliko je djevojčica već narasla.
Ovog studenog Greta će napuniti 3 godine.
Franka Batelić na Instagramu Foto: Instagram
Franka Batelić, Vedran Ćorluka Foto: Instagram
Podsjetimo, Franka s našim bivšim nogometašem ima i sina Viktora koji ima 5 godina.
Vjenčanje Franke Batelić i Vedrana Ćorluke - 2 Foto: Goran Sebelic / CROPIX
Ovih dana Franka je posjetila London i bila na koncertu zavodnika s Eurovizije, o kome se radi pogledajte OVDJE.
Franka Batelić u Londonu - 6 Foto: Instagram
