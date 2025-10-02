Sjećate se agentice Scully? Danas izgleda moćnije nego ikad!

Gillian Anderson, mnogima poznata kao agentica Dana Scully, zasjala je na premijeri novog filma "Tron: Ares".
Gillian Anderson zablistala je u zapanjujućoj kožnoj haljini na premijeri novog filma "Tron: Ares" u Londonu u srijedu. Poziirala je zajedno s Jodie Turner Smith, a unatoč tome što je u šestom desetljeću života, Anderson izgleda bolje nego ikad.
Rođena u Chicagu 1968., djetinjstvo je provela između Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, što je kasnije utjecalo i na njezin specifičan naglasak koji su obožavatelji često komentirali. Već u tinejdžerskim godinama pokazala je interes za kazalište te se nakon školovanja posvetila studiju glume u rodnom gradu.
Njezini prvi ozbiljniji angažmani bili su na kazališnim daskama Off-Broadwaya u New Yorku, gdje je stekla prva iskustva i kritičko priznanje. No, pravi proboj dogodio se 1993. godine kada je izabrana za ulogu agentice FBI-a Dane Scully u seriji "Dosje X", ulozi koja će je obilježiti cijelu karijeru.
Dana Scully je ubrzo postala globalni fenomen, a Gillian ju je utjelovila kao snažnu, inteligentnu i skeptičnu ženu, koja je bila ravnopravna partnerica Foxu Mulderu Davida Duchovnyja, s kojim su postojale trzavice te jedno vrijeme nisu razgovarali. Ipak, za ulogu agentice Scully je osvojila Zlatni globus i Emmy, a njezin utjecaj na televizijske junakinje i danas se ističe kao revolucionaran.
Nakon završetka serije, Anderson je karijeru usmjerila prema dramskim i povijesnim ulogama. Oduševila je ulogom Lady Dedlock u BBC-jevoj adaptaciji Dickensovog "Bleak House", a zatim i ulogom detektivke u britanskoj seriji "The Fall", gdje je glumila nasuprot Jamieju Dornanu.
Ipak, nova generacija publike upoznala ju je kroz Netflixov hit "Sex Education", gdje je utjelovila dr. Jean Milburn, ekscentričnu i duhovitu seksologinju, i bivše britanske premijerke Margaret Thatcher u seriji "Kruna", čime je ponovno dokazala svoju sposobnost transformacije. Uloga jedne od najomraženijih političarki u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva donijela joj je još jedan Zlatni globus.
Udavala se dvaput i bila u još dvije duge veze bez vjenčanja, tijekom kojih je dobila troje djece. Od 2016. je u vezi s scenaristom i redateljem Peterom Morganom, autorom serije "Kruna", uz jedan kraći prekid 2020. godine. Podupire mnogo humanitarnih organizacija, pogotovo onih koji se bave prevencijom samoubojstava LGBTQ+ djece, fibromatozom i ženskim pravima. U jednom intervjuu iz 2012. šokirala je mnoge kada je rekla da je tijekom srednje škole imala višemjesečnu vezu s djevojkom, no tek 2018. je priznala da je biseksualka.
U svojoj 58. godini Gillian Anderson je i dalje aktivna u glumačkoj industriji, a koliko sada stvari izgledaju, ne misli stati.
