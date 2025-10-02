Sjećate se agentice Scully? Danas izgleda moćnije nego ikad!

Gillian Anderson, mnogima poznata kao agentica Dana Scully, zasjala je na premijeri novog filma "Tron: Ares".

Gillian Anderson zablistala je u zapanjujućoj kožnoj haljini na premijeri novog filma "Tron: Ares" u Londonu u srijedu. Poziirala je zajedno s Jodie Turner Smith, a unatoč tome što je u šestom desetljeću života, Anderson izgleda bolje nego ikad.

Rođena u Chicagu 1968., djetinjstvo je provela između Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, što je kasnije utjecalo i na njezin specifičan naglasak koji su obožavatelji često komentirali. Već u tinejdžerskim godinama pokazala je interes za kazalište te se nakon školovanja posvetila studiju glume u rodnom gradu.

Galerija 25 25 25 25 25

Gillian Anderson - 9 Foto: Profimedia

Gillian Anderson - 5 Foto: Profimedia

Gillian Anderson - 2 Foto: Profimedia

Njezini prvi ozbiljniji angažmani bili su na kazališnim daskama Off-Broadwaya u New Yorku, gdje je stekla prva iskustva i kritičko priznanje. No, pravi proboj dogodio se 1993. godine kada je izabrana za ulogu agentice FBI-a Dane Scully u seriji "Dosje X", ulozi koja će je obilježiti cijelu karijeru.

Jeste li gledali "Dosje X"? Da, više puta!

Da, ali samo jednom

Nisam Da, više puta!

Da, ali samo jednom

Nisam Ukupno glasova:

Dana Scully je ubrzo postala globalni fenomen, a Gillian ju je utjelovila kao snažnu, inteligentnu i skeptičnu ženu, koja je bila ravnopravna partnerica Foxu Mulderu Davida Duchovnyja, s kojim su postojale trzavice te jedno vrijeme nisu razgovarali. Ipak, za ulogu agentice Scully je osvojila Zlatni globus i Emmy, a njezin utjecaj na televizijske junakinje i danas se ističe kao revolucionaran.

Gillian Anderson - 7 Foto: Profimedia

Gillian Anderson - 1 Foto: Profimedia

Gillian Anderson i David Duchovny - 9 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Baby Lasagna razočaran zbog iznenadne situacije: "Žao mi je zbog ovoga..."

Nakon završetka serije, Anderson je karijeru usmjerila prema dramskim i povijesnim ulogama. Oduševila je ulogom Lady Dedlock u BBC-jevoj adaptaciji Dickensovog "Bleak House", a zatim i ulogom detektivke u britanskoj seriji "The Fall", gdje je glumila nasuprot Jamieju Dornanu.

Ipak, nova generacija publike upoznala ju je kroz Netflixov hit "Sex Education", gdje je utjelovila dr. Jean Milburn, ekscentričnu i duhovitu seksologinju, i bivše britanske premijerke Margaret Thatcher u seriji "Kruna", čime je ponovno dokazala svoju sposobnost transformacije. Uloga jedne od najomraženijih političarki u povijesti Ujedinjenog Kraljevstva donijela joj je još jedan Zlatni globus.

Gillian Anderson - 5 Foto: Profimedia

Gillian Anderson i David Duchovny - 2 Foto: Profimedia

Gillian Anderson - 1 Foto: Profimedia

Gillian Anderson Foto: Profimedia

Udavala se dvaput i bila u još dvije duge veze bez vjenčanja, tijekom kojih je dobila troje djece. Od 2016. je u vezi s scenaristom i redateljem Peterom Morganom, autorom serije "Kruna", uz jedan kraći prekid 2020. godine. Podupire mnogo humanitarnih organizacija, pogotovo onih koji se bave prevencijom samoubojstava LGBTQ+ djece, fibromatozom i ženskim pravima. U jednom intervjuu iz 2012. šokirala je mnoge kada je rekla da je tijekom srednje škole imala višemjesečnu vezu s djevojkom, no tek 2018. je priznala da je biseksualka.

U svojoj 58. godini Gillian Anderson je i dalje aktivna u glumačkoj industriji, a koliko sada stvari izgledaju, ne misli stati.

Kako je dočekana na dodjeli nagradi struke SAG-AFTRA, pogledajte OVDJE.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Jedva je stajala na nogama! Zločestu curu modnog svijeta snimili u nezgodnom trenutku

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zdravko Čolić raznježio stariju kćer povodom njezinog velikog slavlja

Pogledaji ovo Nekad i sad Znate li tko je dječak s fotke? S ljubavi iz mladosti čeka četvrto dijete

Pogledaji ovo inMagazin Natječe se i kći slavne Hrvatice! Saznajte tko su kandidatkinje izbora za Kraljicu Hrvatske