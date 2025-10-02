Zdravko Čolić raznježio stariju kćer povodom njezinog velikog slavlja

Starija kći Zdravka Čolića Una proslavila je 24. rođendan u krugu obitelji i prijatelja u jednom restoranu.

Sve popularnija influencerica Una Čolić, starija kći Zdravka Čolića, proslavila je svoj 24. rođendan.

Veliko slavlje organizirala je u jednom restoranu gdje je s obitelji i prijateljima uživala u dobrom društvu i specijalitetima, a sve je objavila na Instastoryju.

Među malobrojnim fotografijama našla se i ona na kojoj je pozirala s ocem, glazbenom legendom Zdravkom, koji je svojoj mezimici poklonio ogroman buket crvenih ruža. To nije bio jedini vrijedni poklon za Unu, koja je kao rođendanski dar dobila i torbicu brenda Louis Vuitton vrijednu 2800 eura.

Čolić, za kojeg stoje mnogobrojni hitovi, ne štedi novac kada su u pitanju kćeri Una i Lara, koje je dobio sa suprugom Aleksandrom.

Minulog ljeta je platio pravo malo bogatstvo za obiteljsko putovanjena Brijune, a kako je putovao i Unin 10 godina stariji dečko, odabrao je hotel s pet zvjezdica u kojem noćenje košta gotovo 400 eura.

Kako zvuči kad Bloom zapjeva pjesmu Zdravka Čolića, pogledajte OVDJE.

