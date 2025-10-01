Sjećate se Maggie iz serije "Dadilja"? Ima 47 godina, pogledajte kako danas izgleda!

Nicholle Tom, poznata i kao Maggie Sheffield iz serije "Dadilja" viđena je u javnosti nakon dugo vremena.

Glumica Nicholle Tom, koju je publika zavoljela kao slatku Maggie Sheffield u legendarnoj seriji "Dadilja", posljednjih se godina rijetko pojavljuje u javnosti. Upravo zato njezin dolazak na nedavni događaj u Hollywoodu izazvao je veliko zanimanje obožavatelja i medija.

Danas 47-godišnja Tom pojavila se na svečanom otkrivanju zvijezde na Stazi slavnih za Fran Drescher, zvijezdu i producenticu kultnog sitcoma. Uz nju, na ceremoniji je bila i njezina televizijska sestra Madeline Zima, koja je tumačila Gracie.

Nicholle Tom - 9 Foto: Profimedia

Nicholle Tom - 7 Foto: Profimedia

Nicholle Tom - 6 Foto: Profimedia

Tom je zablistala u elegantnoj smeđoj haljini životinjskog uzorka, kombiniranoj s kožnom torbicom, crvenkastom kosom i jednostavnim, ali sofisticiranim izgledom. Osmijeh i vedrina kojom je zračila podsjetili su sve prisutne na simpatičnu djevojku iz serije, iako je od njezine uloge prošlo gotovo tri desetljeća.

Nicholle Tom - 3 Foto: Profimedia

Nicholle Tom - 2 Foto: Profimedia

Nicholle Tom - 1 Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Kovačićeva Izabel iznenadila objavom neočekivane odluke: ''Zatvaramo jedno poglavlje...''

Nakon što je "Dadilja" završila 1999. godine, Nicholle Tom nastavila je glumačku karijeru u nizu televizijskih serija i filmova. Pojavila se u projektima poput "Beverly Hills 90210", "Mentalist", "Majstori seksa" i "Zločinački umovi". Publika je pamti i kao glas Supergirl u animiranim serijalima DC univerzuma, što je dodatno učvrstilo njezin status u pop kulturi, ali i po ulozi Ryce Newton u prva dva nastavka franšize "Beethoven" o simpatičnom bernardincu.

Nicholle Tom u filmu ''Beethoven'' Foto: Profimedia

Nicholle Tom u filmu ''Beethoven'' Foto: Profimedia

Ipak, za razliku od svojih kolega, nije nastavila graditi karijeru u velikim blockbusterima, već se više okrenula manjim ulogama i povremenim gostovanjima. Posljednjih godina rijetko se pojavljuje na crvenom tepihu, pa su ove fotografije prava poslastica za obožavatelje serije.

Njezino pojavljivanje na svečanosti pokazalo je koliko je veza između nje i Drescher i dalje snažna, a fotografije s crvenog tepiha jasno pokazuju toplinu i zajedništvo koje među njima vlada i nakon svih ovih godina.

Nicholle Tom - 7 Foto: YouTube Screenshot

Nicholle Tom - 6 Foto: YouTube Screenshot

Nicholle Tom - 2 Foto: YouTube Screenshot

Nicholle Tom možda više nije svakodnevno prisutna u Hollywoodu, ali njezin lik Maggie Sheffield ostaje neizbrisiv dio televizijske povijesti. Svojim povratkom u javnost podsjetila je fanove na vremena kada je "Dadilja" bila neizostavan dio večernjeg programa i još jednom dokazala da se istinski televizijski klasici nikada ne zaboravljaju.

Kako danas izgleda Renée Taylor, koja je glumila Sylviju Fine, pogledajte OVDJE.

Kako danas izgleda Mr. Sheffield, pogledajte OVDJE.

