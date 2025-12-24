Priča o bizarnim božićnim legendama koje krije britanska kraljevska obitelj

Britanska kraljevska obitelj u povijesti je imala neobične načine kako je slavila Božić.

Božić u britanskoj kraljevskoj obitelji oduvijek je bio sve samo ne običan. Iza blagdanske tradicije, raskošnih večera i svečanih govora kriju se brojne neobične, pa čak i bizarne priče, koje su se prepričavale generacijama.

Kralj Charles i ovog Božića nastavlja tradiciju božićnog obraćanja naciji, no malo tko zna da je njegov pradjed, kralj George V., 1932. godine tijekom prvoga takvog govora doslovno propao kroz pletenu stolicu. Iako je godinama odbijao govoriti na radiju, pod pritiskom medija naposljetku je popustio, a božićni govor postao je neizostavan dio blagdana u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Blagdansko razdoblje u kraljevskim rezidencijama nerijetko je povezano i s – duhovima. Anmer Hall, u kojem danas borave princ William i Catherine s djecom, navodno pohodi duh Henryja Walpolea iz 16. stoljeća. Legende o sablastima prate i Buckinghamsku palaču, ali i Sandringham, gdje se, prema svjedočanstvima, duh pojavljuje upravo na Badnjak.

Jedna od zanimljivijih božićnih anegdota veže se za princezu Dianu. Njezin prvi samostalni javni angažman bio je paljenje božićnih svjetala u londonskoj Regent Streetu 1981. godine. Dok je Diana oduševljavala okupljene, njezin otac, koji je istu ceremoniju obavljao u Northamptonu, doživio je strujni udar.

Ni kraljica Mary nije bila lišena ekscentričnosti. Jedne je godine prijateljima poklonila ormariće za skrivanje telefona, uz objašnjenje da telefon smatra "instrumentom neusporedive vulgarnosti". Princeza Alice, vojvotkinja od Gloucestera, ostala je pak zapamćena po nevjerojatnoj škrtosti – božićni dar osoblju bila je biljka iz staklenika, uz napomenu da lonac moraju vratiti kada biljka uvene.

Božić, kakav danas poznajemo, jednom je čak bio i zabranjen. U 17. stoljeću, tijekom vladavine Olivera Cromwella, Parlament je ukinuo božićne proslave smatrajući ih grešnima. Slavlja su se tada održavala potajno, kao čin pobune, a Britanci su morali čekati povratak kralja Charlesa II. 1660. godine kako bi ponovno dobili svoj Božić.

Ni kraljevske božićne večere nisu bile skromne. Kraljica Viktorija u 19. stoljeću priređivala je božićne ručkove s čak 20 sljedova, a lovačke "tradicije" uključivale su masovno ubijanje fazana – rekorde su postavili kraljevi Edward VII. (čak 3207!) i George V.

Jedna od najpoznatijih božićnih drama dogodila se 1950. godine kada je na Božić nestao Kamen iz Sconea, ključni simbol britanske krunidbe. Studenti iz Glasgowa ukrali su ga iz Westminsterske opatije, a kamen se pojavio tek godinu dana kasnije u Škotskoj, gdje se i danas nalazi.

Sve te priče pokazuju da su božićni blagdani u britanskoj kraljevskoj obitelji oduvijek bili isprepleteni tradicijom, kontroverzama, bizarnim običajima i povijesnim obratima – daleko od savršene bajke kakvom se često prikazuju.

