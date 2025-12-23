Taylor Swift je trudna? Ova izjava potaknula je sve glasnija šuškanja

Bill Simmons šokirao je izjavom da je Taylor Swift trudna i pozvao Travisa Kelcea da završi karijeru, što je potaknulo nagađanja o vjenčanju i kraju njegove NFL avanture.

Sportski analitičar Bill Simmons izazvao je val reakcija nakon što je u svojoj emisiji iznio tvrdnju da je megapopularna pop zvijezda Taylor Swift (35) trudna, a istovremeno je emotivno apelirao na Travisa Kelcea (36) da završi karijeru u Kansas City Chiefsima prije kraja sezone, prenosi Daily Mail.

Nije jasno je li Simmons samo pogrešno formulirao svoje misli, nagađa o budućim planovima slavnog para ili možda zna nešto što javnost još ne zna. Ipak, izjavio je svoju tvrdnju vrlo izravno i dosad nije pokušao nju razjasniti ili povući.

"Bio je to trenutak kada ti je jednostavno žao Kelcea. Čovjek je budući član Kuće slavnih, ženi se s Taylor Swift, s njom dobiva dijete, vjerojatno svugdje leti privatno i ima osiguranje gdje god ide", izjavio je.

Taylor Swift i Travis Kelce zaručili su se u kolovozu ove godine, a prema medijskim napisima, planiraju vjenčanje sljedećeg ljeta na Rhode Islandu. Iako je sezona za Chiefse razočaravajuća i bez izgleda za doigravanje, Kelce je ipak nastupio u nedjeljnoj utakmici u Nashvilleu.

Swift nije bila na gostujućoj utakmici, što je uobičajeno jer rijetko putuje na sve Kelceove gostujuće dvoboje. Chiefsi sljedeću utakmicu igraju na Božić na Arrowhead Stadiumu protiv Denver Bronca, a mnogi špekuliraju da bi to mogao biti Kelceov posljednji nastup pred domaćom publikom ako odluči zaključiti karijeru nakon sezone.

Pored sportskih tema, pozornost javnosti dodatno su privukle vijesti o organizaciji njihovog vjenčanja. Početkom prosinca pojavile su se informacije da bi obred mogao biti u subotu, 13. lipnja. Neke su špekulacije čak sugerirale da Taylor mijenja svoj dom na Rhode Islandu kako bi tamo organizirala vjenčanje iz snova.

