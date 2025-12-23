Miroslav Škoro proslavio veliki jubilej: ''Napravio sam više nego što sam ikad mislio da ću napraviti''

Miroslav Škoro, koncertima u Lisinskom, proslavio je 40 godina karijere. Prisjetio se svojih početaka kad mu je od treme mikrofon drhtao u rukama, a njegova majka ipak htjela da bude otpravnik vlakova. Djelić atmosfere sa sinoćnjeg koncerta donosi naš Davor Garić.

Trostrukim koncertom u Lisinskom Škoro ovih dana slavi 40 godina stvaranja glazbe. Bi li išta mijenjao? Odgovor je jasan!

''Treba publiku pitati, što bi publika htjela! Ja sam neizmjerno zadovoljan i ponosan na tih 40 godina i daleko sam više napravio nego što sam ikad mislio da ću napraviti''.



Taj prijelomni trenutak prije četiri desetljeća dogodio se sasvim slučajno.

''Vrijedi se sjetiti toga. Točno 1985. godine u Đakovu sam prvi put sa Slavonskim bećarima, s obzirom da sam radio kao spiker na radio Osijeku i vidio me šef Slavonskih bećara i čuo, Antun Tuca Nikolić, srdačan pozdrav, pozvao me da dođem i s njima nastupim na Đakovačkim vezovima u hotelu Park, u vrtu hotela Park i ja sam na šinobus s gitarom tamo i kad su oni imali pauzu, Tuca je meni rekao ''Izvoli, imaš 15 minuta!''



Danas suvereno vlada pozornicom, a osim legendarnih pjesama, zna se upustiti i u ulogu stand-up komičara.



Ipak, na početku nije bilo tako.



''Jako sam se tresao, ako bi meni dao mikrofon, ali sam silno to želio! Ne znam iz kojeg razloga, privlačila me scena! Čovjek uvijek sanja nešto, traži, pa onda gledaš ovaj igra nogomet, pa onda želiš biti Ronaldo, Luka Modrić u današnje vrijeme, u ono vrijeme Pele ili Šurjak. Ja sam isto tražio sebe pa sam vidio da ako znam odsvirat G dur i E mol, i to sve skupa, onda ona mala crna iz Rita me baš gleda milo ako ja njoj pjevam ''Crna ženo najljepša si ti'' od Tomislava Ivčića''.

Njegova je majka htjela da bude strojovođa, skretničar ili otpravnik vlakova.''Najbolje na kolodvoru željezničkom, gdje imam kapu, plaćicu svoju, gdje s onim čekićem udaram u kočnice, u vlakove, ali nisam je poslušao''.Škoro za doček nove godine pjeva u svojem rodnom Osijeku. Bit će to savršen završetak ove slavljeničke godine.

