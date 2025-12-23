Blagdani Jelene Rozge rezervirani su za dečka Ivana Huljića i obitelj: ''Bude nam lijepo i guštamo''

Jedna od najvećih zvijezda u regiji Jelena Rozga oborila je rekord posjećenosti ovogodišnjeg Adventa u Trogiru. Sve detalje možete saznati u prilogu Gordana Vasilja za IN magazin.

A odmah nakon koncerta kojim je oduševila sve generacije, ovu estradnu lavicu priveli smo na čašicu razgovora.

''Raščupana, malo sam popravila šminku, ali frizura se nije dala pa sam zavezala kosu, ali dobro, bitno da je bila dobra atmosfera. I baš sam dobar trening večeras napravila, ovako mi malo paše biti u ravne cipele i onda sam se iskakala. Ja sam ovdje svoj na svome, dite sa sela malo poviše Trogira.'', rekla nam je Jelena Rozga.

Nas je zanimalo kako su izgledali njezini dječji dani u obližnjoj Blizni u trogirskom zaleđu.

''Radila sam malo. Baka Jela me uvijek čuvala i pazila, ja nisam baš bila nešto oko tih maslina i loze, moji su sve to imali, radili su vino i maslinovo ulje. Ja bih otišla po ure, onda bih lagano pješice kući i slušala Magazinove stare ploče na didov gramofon i vježbala bih ispred ogledala.''

A domaće životinje ništa?

''Kako ne, koke sam voljela i svako jutro bih išla po friška jaja, to je najslađe onako pojest. Ono jaje bi još bilo vruće, zdravo i bakino maslinovo ulje.''

Pjevačica nikad nije skrivala koliko je vezana uz roditelje, majku Mariju i oca Antu, koji su je došli podržati na trogirskom koncertu.

''Moja mama je sad napunila 75 godina i ona je hiperaktivna, ona cijeli koncert, svi se čude ovdje kad dođe u Trogir, prije dvije godine je isto bila, kažu 'zašto ti mama ne sjedne?'. Ali ona nema mira, morala sam biti na nekoga, na mamu sam. Ali rijetko kad se desi da i mama i tata dođu na koncert, uvijek se izmjenjuju njih dvoje i danas kad mi je tata rekao da će doći i on, baš sam bila sretna.''

A među mnogobrojnom publikom, bio je i njezin dečko Ivan Huljić. Na sve glasnija šuškanja da ćemo je uskoro vidjeti u vjenčanici, odgovara.

''Pa obući ću ja tebi bijelo sutra ako ti hoćeš'', smije se Jelena.

Znaš na što mislim?

''Ma pusti, kao da je do mene samo'', dodala je pjevačica.

Unatoč brojnim ponudama, prezaposlena Jelena neće pjevati za Badnjak i Božić. To je, kaže, vrijeme rezervirano za Ivana, obitelj i prijatelje.

''I onda ću lipo na Badnjak ujutro u grad, to je pod obavezno, malo na Rivu, pojest bakalar i u neku pristojnu uru ću kod svojih na ručak. Mama se drži starih običaja, uvijek kiti bor na Badnjak, pojedemo nešto fino, vratimo se doma i onda idemo na večeru kod Petra i Hane.''

I onda dođu i Tonči i Vjekoslava?

''Bude cijela obitelj i bude nam lijepo i guštamo. I onda sljedeći dan, na Božić odemo na ručak malo kod jednih, malo kod drugih. I ja ću ja mislim kad to pojedem, i sa svima se izljubim i izgrlim spavati do 26. dok ne budem trebala ići na put.''

Jelena i Petar Grašo već godinama ne smanjuju koncertni tempo, što, priznaje, najviše ljuti Tončija Huljića.

''Viče, ali doslovno viče na nas, dajte malo stanite, malo se odmorite. Evo, Petar i ja smo danas doletjeli zajedno iz Zagreba, mi to jednostavno volimo. I meni mama non stop grinta 'Jelena, prestani, budi malo više doma, bar pet dana u komadu'. I jednostavno ja poslije koncerta nisam umorna, ja ću možda osjetiti u nedjelju kad stanem nekakav mali umor i mali muskulfiberić, ali realno ja to toliko volim.''

Osim po nezaboravnim koncertima, godinu za nama pamtit će i po gubitku svojeg voljenog ljubimca Ringa.

''To mi je prebolno i pretužno pa ću se rasplakati, reći ću samo Ringo.''

Za novogodišnji doček Rozga pjeva u Sarajevu, nakon čega će u siječnju napuniti baterije za snimanje novog akustičnog albuma ''Zlatni dječače''. Iako u 2026. obilježava 30 godina na sceni, proslavu će ostaviti za 2027., kada planira veliku regionalnu turneju.

