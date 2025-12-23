Kontroverzni srpski reper lansirao prvu modnu kolekciju, iza naziva se krije upečatljiva simbolika

Desingerica je u Beogradu predstavio svoju prvu streetwear kolekciju pod nazivom "Dragomir Despić Design".

Dragomir Despić, javnosti poznat kao Desingerica i jedno od najinteresantnijih imena nove generacije na regionalnoj glazbenoj sceni, svoju je kreativnu viziju proširio i na svijet mode.

U Beogradu je premijerno predstavio svoju prvu samostalnu modnu liniju pod nazivom Dragomir Despić Design Streetwear.

Desingerica - 5 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Središnji motiv nove kolekcije je poruka "No snitching", odnosno poznata ulična deviza koja u ovom kontekstu simbolizira određeni stav i identitet.

Desingerica - 7 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

U ponudi se nalaze i muški i ženski odjevni komadi, a iz Despićeva tima ističu da se ne radi o klasičnom merchu, već o "manifestu" namijenjenom onima koji razumiju "ulicu, energiju i kodove koji ne zastarijevaju". Prema riječima samog autora: "No snitching nije trend, već mentalitet, a ova kolekcija ga samouvjereno nosi."

Desingerica - 4 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Desingerica - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Premijera kolekcije održana je u Tike shopu u Beogradu, gdje je Desingerica osobno predstavio svoje kreacije. Od tada su komadi dostupni za kupnju ekskluzivno u Tike shopu, a zainteresirani ih mogunaručiti i putem internetske trgovine.

Desingerica - 2 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Desingerica - 1 Foto: Antonio Ahel/ATAImages/Pixsell

Nedavno je reper obrijao mladiću glavu usred koncerta, a ubrzo stigla zabrana nastupa u Ljubuškom. Više detalja pročitajte OVDJE.

