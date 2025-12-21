Srpski reper obrijao mladiću glavu usred koncerta, ubrzo stigla zabrana nastupa u Ljubuškom

Desingerica je tijekom nastupa u Našicama obrijao glavu jednom mladiću, dok mu je koncert u Ljubuškom navodno zabranjen.

Srpski izvođač Desingerica, pravim imenom Dragomir Despić, ponovno je izazvao pažnju, ovog puta zbog neuobičajenog poteza usred nastupa u Našicama.

Klub je bio ispunjen uglavnom mlađom publikom, a u jednom trenutku tijekom koncerta, reper je, bez previše najave, uzeo aparat i počeo brijati glavu jednom mladiću iz publike. Video tog trenutka brzo je završio na društvenim mrežama, gdje su komentari, kao i obično kad je Desingerica u pitanju, podijeljeni.

Desingerica - 4 Foto: Desingerica/Instagram

Dok se u Našicama tražilo mjesto više, u susjednoj BiH – druga priča. Prema pisanju portala hercegovina.info, Desingericin nastup zakazan za subotu u Ljubuškom nije se održao jer je, kako navode, MUP Zapadnohercegovačke županije zabranio koncert neposredno prije najavljenog datuma. Organizatori su, navodno, obaviješteni da događaj ne može biti održan na planiranoj lokaciji.

Desingerica - 4 Foto: Dragomir Despić/Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Ministar Habijan snimkom iz teretane zaintrigirao javnost zbog detalja na njegovoj ruci!

Kako piše Dnevni avaz, razlog zabrane bio je navodni nedostatak usklađenosti s važećim zakonskim propisima, no reper ima drukčiju verziju priče.

Desingerica - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages

"Nastup je pomaknut za utorak i ništa nije otkazano. Pred Novu godinu je ludnica, radiš svaki dan i onda se pomiješaju datumi i jedan nastup se mora pomaknuti. Ništa strašno i ništa što se inače ne događa kada si pun posla", rekao je.

Galerija 18 18 18 18 18

Pogledaji ovo Celebrity Pogledajte kako se Frano Ridjan snašao u ulozi kandidata Supertalenta: "Vidimo se u finalu!"

Zanimljivo je da, unatoč njegovim riječima, na društvenim mrežama objekta u kojem bi koncert trebao biti održan još uvijek nema potvrde novog datuma.

1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Naš pjevač iza kojeg je borba s ovisnošću se javio iz bolničke sobe: "Korak sam bliže..."

1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Ministar Habijan snimkom iz teretane zaintrigirao javnost zbog detalja na njegovoj ruci!

Pogledaji ovo Celebrity Procurili novi detalji zdravstvenog stanja Vesne Zmijanac: "Liječnici su se borili..."